"Росія багато не говорить": Трамп сказав, чи вважає, що чума в Росії є біологічною зброєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наразі не вважає спалах чуми в Росії біологічною зброєю, але з'ясує деталі найближчим часом. За його словами, Москва намагається запевнити у контролі над ситуацією, поводячись подібним чином до Китаю на початку пандемії COVID-19.

Як повідомляє видання Clash Report, американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому ймовірністю використання інфекції як біологічної зброї.

Чи думає Трамп, що в Росії могли розробляти біологічну зброю?

Дональд Трамп зазначив, що наразі офіційні органи США не мають підтверджень цієї версії, проте фахівці продовжують вивчати ситуацію.

Під час спілкування з пресою американському лідеру також поставили запитання, чи нагадує йому поведінка Кремля дії Пекіна під час виникнення коронавірусу. Журналісти звернули увагу на мінімальну кількість публічної інформації з боку російських державних структур.

Китай тоді небагато говорив, і Росія зараз також говорить небагато. Але вони стверджують, що тримають все під повним контролем,

– зазначив Дональд Трамп, президент США.

Наразі міжнародні спостерігачі та американські служби продовжують відстежувати перебіг подій у Росії для остаточної оцінки ризиків.

Зауважимо, що кількома днями раніше у Росії повідомили про можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту. Під наглядом перебувають близько 200 людей, у регіоні діють обмеження. Водночас російська влада не підтверджує чуму, заявляючи про "пневмонію невідомої етіології".

Через ситуацію сусідні країни посилили санітарний контроль на кордонах, а США закликали своїх громадян залишити Росію. 24 Канал розібрався, що відомо про ситуацію та які ризики вона може становити.