Коли Трамп вступить на посаду президента США

Дональд Трамп здобуває перемогу на президентських виборах у США. Стало відомо, коли він офіційно стане хазяїном у Білому домі.

З нагоди своєї перемоги Трамп вже виголосив промову, пообіцявши покласти кінець усім війнам. Президент Зеленський привітав республіканця, висловивши сподівання, що той сприятиме встановленню справедливого миру в Україні, передає 24 Канал.

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Коли Трамп виголосить присягу президента США

Станом на ранок 6 листопада ще триває підрахунок голосів. Втім, вже зараз є очевидною перемогла Дональда Трампа, який захопив лідерство у "хитких" штатах.

Відповідно до американського законодавства, Колегія виборщиків має оголосити результати виборів президента США 17 грудня 2024 року.

Після підрахунку голосів у кандидатів ще будуть 2 місяці на оскарження результатів і судові розбірки.

Остаточні результати виборів мають бути затверджені у Конгресі 5 січня 2025 року, а далі має відбутися інавгурація.

Довідка: День інавгурації – день, коли обраний президент і віце-президент складають присягу та вступають на посаду.

День інавгурації відбувається кожні чотири роки 20 січня (або 21 січня, якщо 20 січня припадає на неділю). Церемонія інавгурації проходить у будівлі Капітолію США у Вашингтоні, округ Колумбія. Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

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