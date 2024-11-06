Коли Трамп вступить на посаду президента США
Дональд Трамп здобуває перемогу на президентських виборах у США. Стало відомо, коли він офіційно стане хазяїном у Білому домі.
З нагоди своєї перемоги Трамп вже виголосив промову, пообіцявши покласти кінець усім війнам. Президент Зеленський привітав республіканця, висловивши сподівання, що той сприятиме встановленню справедливого миру в Україні, передає 24 Канал.
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Коли Трамп виголосить присягу президента США
Станом на ранок 6 листопада ще триває підрахунок голосів. Втім, вже зараз є очевидною перемогла Дональда Трампа, який захопив лідерство у "хитких" штатах.
Відповідно до американського законодавства, Колегія виборщиків має оголосити результати виборів президента США 17 грудня 2024 року.
Після підрахунку голосів у кандидатів ще будуть 2 місяці на оскарження результатів і судові розбірки.
Остаточні результати виборів мають бути затверджені у Конгресі 5 січня 2025 року, а далі має відбутися інавгурація.
Довідка: День інавгурації – день, коли обраний президент і віце-президент складають присягу та вступають на посаду.
День інавгурації відбувається кожні чотири роки 20 січня (або 21 січня, якщо 20 січня припадає на неділю). Церемонія інавгурації проходить у будівлі Капітолію США у Вашингтоні, округ Колумбія. Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року.
Вибори у США: останні новини
- У Кремлі відреагували на перемогу Трампа. Дмітрій Пєсков заявив, що наразі США є недружньою країною, бо беруть участь у війні проти Росії. Тому у Путіна немає планів вітати республіканця з перемогою.
- Низка лідерів країн світу вже привітали Трампа. Серед них – президент Туреччини Ердоган. Той висловив сподівання на припинення регіональних та глобальних криз, зокрема палестинського питання та російсько-української війни.
- Під час своєї промови Трамп пообіцяв покласти кінець усім війнам.
- Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що лише конкретні дії США можуть подіяти на Путіна. Він пригадав, що Трамп колись погрожував очільнику Кремля "вдарити по центру Москви", якщо Росія вторгнеться в Україну.