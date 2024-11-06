"Зірка народилася": Трамп похвалив Ілона Маска у своїй переможній промові

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. У своїй переможній промові політик згадав одного з своїх найпалкіших прихильників – Ілона Маска.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Під час цієї промови Трамп також заявив, що нібито зупинить усі війни, які зараз тривають у світі.

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Що Трамп каже про Ілона Маска

Дональд Трамп виступив у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Коли політик подякував членам своєї родини та команді, натовп запитав Трампа про мільярдера Ілона Маска, який активно підтримував його останніми тижнями.

У нас нова зірка, зірка народилася: Ілон. Він дивовижний хлопець. Ми сиділи разом сьогодні ввечері. Знаєте, він провів два тижні у Філадельфії, в різних частинах Пенсільванії, проводячи кампанію,

– сказав Трамп.

Трамп також похвалив технологію Маска Starlink, сказавши, що мільярдер допоміг надати Інтернет тим, хто постраждав від нещодавніх ураганів у Північній Кароліні.

У нього це вийшло так швидко, що це було неймовірно,

– додав республіканець.

До слова, раніше Маск опублікував фото зі штабу Дональда Трампа під час підрахунку голосів за кандидатів у президенти США. Бізнесмен також, реагуючи на можливу перемогу Трампа, написав: "Гейм, сет, матч".