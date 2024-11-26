У США закрили кримінальну справу проти Трампа за втручання у вибори у 2020 році

У США закрито федеральну справу проти новообраного президента Дональда Трампа, пов'язану з його впливом на результати президентських виборів 2020 року. Кульмінацією подій тоді став штурм Капітолію.

Кримінальне переслідування чинного президента США може порушувати конституцію країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Чому кримінальну справу проти Трампа закрили

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання до судді Тані Чуткан, вказуючи на політику Мін’юсту, яка забороняє притягнення чинних президентів до відповідальності за федеральні злочини.

Сміт аргументував, що кримінальне переслідування чинного президента суперечить Конституції США та може підірвати його здатність виконувати обов'язки глави виконавчої влади. Суддя Таня Чуткан підтримала ці аргументи, ухваливши рішення про закриття справи, залишивши лише теоретичну можливість її відновлення в майбутньому.

Чуткан зазначила, що закриття не завдасть шкоди суспільним інтересам. Вона також погодилася з аргументом Сміта про те, що президентський імунітет не поширюватиметься на Трампа після завершення його перебування на посаді.

Малоймовірно, що ті обвинувачення в майбутньому будуть знову висунуті, оскільки частково навіть термін давності для таких справ сплине.