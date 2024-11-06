Популізм чи рішучість: на що готовий Трамп, аби закінчити війну в Україні

Республіканець Дональд Трамп переміг на виборах США і вдруге стане лідером країни. Протягом передвиборчих перегонів він вражав гучними заявами та неоднозначними висловами.

Але 6 листопада ознаменувалось ще однією серйозною заявою Трампа, він пообіцяв "більше ніяких воєн" за його каденції. Що це може означати для повномасштабного вторгнення в Україну, і на які кроки здатний піти Трамп – проаналізували політичні експерти для 24 Каналу.

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Раніше Трамп обіцяв "закінчити війну за 24 години" після своєї перемоги. Він заявляв, що одразу після оголошення результатів зателефонує Путіну та Зеленському для укладення угоди.

Однак подробиць про свій "мирний план" не надав. Також зазначав, що хоче знизити ціни на енергоносії, щоб обмежити можливості Росії воювати. Подібні обіцянки він робив ще з 2023 року, наголошуючи на власному впливі на Путіна і бажанні зупинити всі війни під час своєї каденції.

Зміни можуть бути різкими

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслив, що політики часто дають багато обіцянок, але через деякий час можуть від них відмовлятися. Тому важливо дочекатися і подивитися, як діятиме Трамп насправді.

Трамп здатен ефективно протидіяти країнам, що утворюють "вісь зла", таким як Росія, Північна Корея та Іран. У минулому він ухвалював жорсткі рішення, наприклад, ліквідував іранського генерала Касема Сулеймані. Проте його ще потрібно переконати в тому, що Росія є такою ж загрозою, як і її союзники.

Щоб завершити війни, потрібно безпосереднє втручання США. Але ми бачимо, що Штати не хочуть бути залученим гравцем у війні в Україні та у війні на Близькому Сході,

– сказав Ус.

Втім політолог Андрій Вігірінський вважає, що немає підстав вважати, що Республіканська партія або Дональд Трамп хочуть чогось поганого для України.

Політолог припустив, що за президентства Трампа можливі рішучіші заходи, особливо в переговорах з країнами, з якими Росія має економічні відносини. Це може бути не лише через санкції, а й через дипломатичний чи економічний тиск. Він також зазначив, що Китай і США зараз мають спільну позицію щодо війни, обидві країни виступають за її припинення.

Трампу, на відміну від демократів, не заважають ідеологічні обмеження, і він може змінювати свою позицію. Його головний інструмент – комунікація, чого не робили демократи.

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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав три можливі сценарії дій Трампа щодо України:

Україна продовжить отримувати всю необхідну допомогу для оборони, як за Байдена. Трамп може надати Україні ще більше підтримки, дозволивши удари далекобійною зброєю по Росії, щоб досягти миру силою. Україну можуть схиляти до поступок і переговорів з Росією на невигідних умовах.

З кінця листопада – початку грудня, приблизно за 3 тижні побачимо вектор, куди це рухається, і зрозуміємо остаточно, як хоче закінчити адміністрація Байдена – чи спроможні вони на фінальний акорд, тобто запросити Україну в НАТО і дати право бити вглиб Росії, чи ні. Така опція в них ще залишається до січня,

– зауважив Олександр Мусієнко.

На що може піти Трамп

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зазначив, що Трамп матиме мандат для впровадження нової політики, особливо у зовнішніх справах, і це принесе зміни, оскільки підходи демократів і республіканців різняться. Зміни в США почнуться з моменту, коли Трамп обійме посаду в січні 2025 року.

Дубовик зазначив, що зараз Україні потрібно стримувати наступ Росії, поки надходить допомога з США. Трамп може натиснути на Росію, але також може змусити Україну прийняти невигідний мир. Його команда, включно з Ді Венсом і Маском, теж схиляється до другого підходу.

Визнавайте реалії та погоджуйтесь на такий мир. Так, він вам не подобається, але він кращий, ніж війна. Війна для вас безперспективна. Швидше за все буде обраний такий варіант, бо ми чули його й від майбутнього віцепрезидента Ді Венса, й від Маска, який грає ідеологічно важливу роль для влади, що прийде в Білий Дім,

– зазначив директор Центру міжнародних досліджень.

Трамп не вважає конфлікт важливим для США: він не задоволений світовим порядком, вважає, що Європа повинна сама дбати про свою безпеку, і має скептичне ставлення до НАТО. Дубовик відзначив, що Трамп послідовно підтримує антиглобалістичний курс і не прагне, щоб США розв'язувати проблеми в Європі.

Більш оптимістичний сценарій досягнення миру змальовує американський політолог Джейсон Джей Смарт. На його думку, Трамп буде схиляти європейських союзників збільшити фінансову допомогу Україні, оскільки неодноразово наголошував, що Європа має більше зусиль і ресурсів спрямувати на підтримку Києва, ніж Сполучені Штати.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив, що Трамп не має наміру виводити США з НАТО, але буде вимагати більшого внеску від європейських країн, можливо, навіть із тиском. Раніше такі вимоги Трампа вже стимулювали підвищення європейських витрат на оборону до 2% ВВП.

Вихід з Альянсу послабив би позиції США, адже НАТО забезпечує важливу безпекову, економічну та політичну кооперацію, яку Трамп, ймовірно, цінує.

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Натомість виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що у команди Трампа немає чіткого плану дій щодо України, і його позиція може змінитися під впливом сторонніх осіб. Наприклад, якийсь мільярдер може переконати Трампа підтримати Україну, хоча це малоймовірно.

У його команді є люди, як Тулсі Габбард і Такер Карлсон, які вважають, що США спроковували Росію або підтримують російські наративи. Епштейн також відзначає, що "рейганівські" республіканці втратили вплив у партії, де зараз є багато прихильників Путіна.