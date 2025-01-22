Трамп підписав указ про закриття кордону з Мексикою

Президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США, тобто кордону з Мексикою. У тексті мовиться, що цей крок спрямований на захист громадян США від нелегальної міграції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

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Що відомо про закриття кордону з Мексикою

На офіційному сайті Білого дому повідомили, що 22 січня 2025 року Трамп офіційно закрив південний кордон США. Відтепер, фізичний в'їзд іноземців до США через південний кордон призупинений.

Довідка. США на півдні межують лише з однією країною – Мексикою.

На сайті Білого дому мовиться, що Конституція США зобов'язує владу захищати кожен штат від вторгнення. Так, Техас просив федеральний уряд про захист від вторгнення під час президенства Байдена, але, як мовиться у заяві, "він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджали до Сполучених Штатів, вторгалися в їхні громади та стягують мільярди доларів витрат на державні та місцеві органи влади".

Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон,

– мовиться у заяві Білого дому.