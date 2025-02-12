Домовились почати переговори: Трамп підтвердив розмову із Путіним і зателефонує Зеленському

Президент США Дональд Трамп підтвердив розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Окрім цього, він збирається зателефонувати українському главі держави Володимиру Зеленському.

Варто зазначити, що під час розмови з Путіним президент Сполучених Штатів домовився негайно розпочати переговори щодо припинення війни в Україні. Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише 24 Канал.

Дивіться також Говорили майже 1,5 години, – у Кремлі прокоментували розмову Путіна з Трампом

Про що Трамп говорив з Путіним

Дональд Трамп 12 лютого заявив, що мав "продуктивну розмову" з очільником Кремля. Він повідомив, що під час неї, зокрема, вдалося обговорити Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект та силу долара.

Президент США зауважив, що спочатку він та Путін хочуть зупинити "мільйони смертей", які відбуваються у війні Росії з Україною. А також зазначив, що російський диктатор навіть використав девіз його кампанії: "Здоровий глузд".

Пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного. Ми також домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю,

– заявив Трамп.

Він також додав, що переговори між Росією та Україною очолять держсекретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майкл Уолц та спеціальний посланник Стів Віткофф. На думку Трампа, такі переговори "будуть успішними".