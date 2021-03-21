Змінить правила гри: Трамп планує створити власну соцмережу

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Дональд Трамп має намір запустити власну соціальну мережу. 45 президента США заблокували у твітері після нападу його прихильників на Капітолій 6 січня.

Джерело:

Fox News

Один зі старших радників колишнього глави Штатів Джейсон Міллер припустив, що платформу можуть запустити через 2 – 3 місяці.

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Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка повністю змінить правила гри,
– сказав він.

Прессекретар кампанії Дональда Трампа у 2020 році зазначив, що 45 глава США знає, в якому напрямку розвиватиме соцмережу.

За його словами, політик залучить до платформи мільйони, а, можливо, і десятки мільйонів людей.

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