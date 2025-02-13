Обурений реакцією медіа: як міністр оборони США оцінив розмову Трампа з Путіним

Очільника Пентагону Піт Гегсета дуже обурила реакція медіа на розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним, які пишуть про те, що США начебто покинули Україну та йдуть на поступки Росії.

Про це повідомив ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який був присутній на пресконференції американського міністра оборони у Брюсселі. Під час свого виступу Гегсет декілька разів повторив, що Дональд Трамп дійсно має силу завершити війну в Україні.

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Що розізлило міністра оборони США

Під час пресконференції очільник міністерства оборони США заявив, що Трамп діятиме лише з позиції сили й запевнив, що не йдеться про будь-які поступки з боку Сполучених Штатів. Він пообіцяв, що Україна обов'язково буде залучена до переговорного процесу.

За словами міністра оборони США, американська допомога для України буде частиною угоди про припинення вогню. У команді Трампа обговорюватимуть, у якому форматі це далі продовжуватиметься.

Зверніть увагу! У Bloomberg написали, що найгірший страх Володимира Зеленського справджується – умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною. А у NBC News вважають, що нещодавня телефонна розмова Трампа з Путіним знову дозволила диктатору вийти на світову арену.

Водночас Гегсет наголосив, що зараз допомога Києву від Вашингтона продовжує надходити завдяки коштам, які Конгрес затвердив ще у 2024 році. А от доля майбутніх траншів вирішуватиметься на Мюнхенській конференції.

Втім, під час своєї промови американський міністр зробив обурливу заяву, мовляв, у період з 2016 по 2020 роки, якраз коли Трамп був президентом, він не помітив російської агресії. Хоча насправді у цей час армія Росії продовжувала обстрілювати українські міста на Сході.

Гегсет багато в чому звинувачував демократів. Крім цього, розкритикував адміністрацію Джо Байдена за те, що вони не фокусувалися на протидії Китаю.

Чому США змушують Європу озброюватися

Адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Європа збільшувала витрати на оборону до 5% від ВВП й в майбутньому могла сама себе захистити. Очільник Пентагону сказав, що США хочуть, аби Європа більше витрачала на оборону і мала більшу спроможність в оборонному плані, адже потрібно себе захищати не словами чи дипломатичними форумами.

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Зараз ведуться перемовини про те, наскільки відсотки від ВВП збільшуватимуться видатки на оборону. Сполучені Штати будуть надалі в НАТО за умови, якщо європейські країни витрачатимуть більше на оборону, куплятимуть більше американської зброї та снарядів. Важливо, що Гегсет не анонсував скорочення американського контингенту чи виведення цих військ з європейських держав.

Міністр оборони Швеції в розмові з ведучим 24 Каналу визнав, що Європа повинна більше робити, адже зважаючи на агресивну війну Росії проти України, потрібно більше інвестувати в оборону і збільшувати виробничі потужності.

Це економічно вигідно Сполученим Штатам. Адже велику частину зброї європейські держави закуповуватимуть в американських оборонних компаніях,

– пояснив Ткіє.

Також є моральна сторона. Насправді американці вважають, що це просто нечесно, що США витрачають величезні кошти на підтримку на інвестиції на оборону, а європейці користуються цією парасолькою безпеки й натомість спрямовують ці кошти не на військові потреби.

Ще одна причина, чому США зараз підштовхують Європу взяти на себе основну місію по захисту Європи – Вашингтон планує більше фокусуватись на Китаї, зокрема на стримуванні Китаю від нападу на Тайвань.