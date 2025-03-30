Трамп припустився 2 серйозних помилок щодо Ірану: до чого може призвести прорахунок США

Дональд Трамп запропонував Ірану укласти нову ядерну угоду, щоб гарантувати, що Тегеран не буде розробляти атомну зброю. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відмовився. Президент США пригрозив Ірану "бомбардуванням" та "вторинними тарифами". Однак американський лідер допустив 2 серйозні помилки.

Зокрема, Трамп вірить, що нібито Росія не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю, також бомбардування не змінить ситуацію, а може призвести до великої війни. Таку думку 24 Каналу озвучив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

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Прорахунки Трампа

Ігор Айзенберг зазначив, що Трамп не бере до уваги 2 проблеми. Насамперед він вірить, що Росія так само як і США, не бажає, що Іран мав ядерну зброю, що Кремль може допомогти у цьому. Однак насправді Москва та Тегеран є союзниками.

Іран постачає Росії зброю, "Шахеди", якими росіяни тероризують Україну вже четвертий рік. Так само Кремль постачає зброю Тегерану. Росія зацікавлена у тому, щоб Іран продовжував робити будь-яку можливу дестабілізацію Близького Сходу,

– сказав він.

З іншого боку, Трамп може віддати наказ про бомбардування Ірану. Однак це нічого не змінить в Ірані. Можливо, американська розвідка має розрахунки, що якщо США завдадуть авіаударів, ракетних ударів по Ірану, то там розпочнеться революція, зміниться режим. Можливо, такі розрахунки є. Однак навряд чи це реально.

"На мою думку, це прорахунок. Тому що це може призвести до великої війни на Близькому Сході, до світової війни. Тому що може відбутися ситуація, коли один лідер щось вирішує і прораховується, робить помилку, думаючи, що не буде жодної відповіді на його дії", – вважає професор Мангеттенського університету.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висунув Ірану вимогу укласти нову ядерну угоду. Вона покликана гарантувати, що Тегеран не буде розробляти атомну зброю. 29 березня увечері американський лідер пригрозив Ірану "бомбардуванням" та "вторинними тарифами", якщо країна не укладе ядерну угоду зі Штатами.

У заяві за 30 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відхиляє прямі переговори зі США щодо ядерної програми країни. Водночас Тегеран пригрозив ударом по американських базах в регіоні, якщо Вашингтон виконає своє попередження про військові наслідки для Ірану у випадку відсутності нової ядерної угоди.