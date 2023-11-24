Трамп у передвиборному ролику похвалився дружбою з Путіним і Кім Чен Ином
45-й президент США Дональд Трамп у ході передвиборчої агітації зняв ролик, у якому похизувався зв'язками з російським та північнокорейським диктаторами Володимиром Путіним та Кім Чен Ином.
Кандидат від Республіканської партії згадав у негативному ключі й про свого опонента – чинного президента США Джо Байдена.
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Трамп у відео намагається розповісти про свої "виняткові досягнення" у зовнішній політиці: показав як тисне руки двом лідерам терористичних режимів.
Далі Трамп маніпулятивно показує, якими були ціни на паливо у США за його каденції.
А наприкінці відео додає нарізку комічних моментів з чинним главою Білого дому з надписом: "Ми пішли від цього, до цього".
Передвиборний ролик Трампа: відео
Які шанси Трампа знову стати президентом
- Соціологічні прогнози свідчать, що Дональд Трамп має досить високі шанси повернутися в Білий дім. Натомість аналітики бачать у цьому геополітичну загрозу.
- Трамп має підтримку 59% опитаних громадян США. У той час як чинний лідер Сполучених Штатів Джо Байден отримав лише 37%.