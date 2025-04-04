Трамп показав "золоту карту" за 5 мільйонів доларів, яка дає право на громадянство США

Президент США Дональд Трамп вперше показав, як виглядатиме так звана "золота карта", за купівлю якої іноземні інвестори матимуть змогу отримати американське громадянство. Її вартість – 5 мільйонів доларів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як виглядає "золота карта" Трампа

На опублікованому відео можна побачити, що карта виконана у золотому кольорі. На ній зображено Трампа, а на тілі видніється статуя Свободи. Також на картці можна помітити напис "Карта Трампа" (The Trump card).

За 5 мільйонів доларів це може стати вашим,

– заявив Трамп демонструючи карту журналістам.

Трамп показав, як виглядає "золота карта": дивіться відео

Водночас президент США наголосив, що у вільний продаж карта надійде лише за кілька тижнів. За його словами, це "дуже захоплююче".

Нагадаємо, що Трамп анонсував випуск "золотих карт" ще наприкінці лютого. Президент США сподівається продати "мільйони таких карток".