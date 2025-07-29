Президент США Дональд Трамп завітав на свої гольф-поля, щоб зіграти кілька партій. Однак камери спостереження зафільмували, як під час гри він порушував правила.

Поведінка Трампа викликала обурення в мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про шахрайство Трампа під час гри в гольф?

Під час візиту до Європи Дональд Трамп завітав на свої гольф-поля в Шотландії. Камера зафіксувала момент, коли один із помічників поза правилами підкидає м'яч перед Трампом, поки той під'їжджає на гольф-карті до лунки. Після цього американський лідер з легкістю готується виконати удар по вже підготовленому м'ячу.

Відео з порушенням правил гри отримало шквал коментарів зі звинуваченням Трампа у шахрайстві.

Шахрайство Трампа під час гри в гольфі: дивіться відео

Кому потрібен фут-ведж (заборонене переміщення м’яча ногою), якщо ти маєш особистого "коригувальника" ударів?,

– жартують учасники дискусії.

Інший коментатор поділився своїми міркуваннями: "він та Кім Чен Ин були б неймовірною парою в скремблі".

Зверніть увагу! Такий випадок далеко не перший у спортивній кар'єрі Дональда Трампа. Раніше цього року актор Семюел Л. Джексон уже помічав подібні махінації, через що й звинувачував президента США в нечесній грі.

Слова Джексона підтверджує й Ентоні Андерсон, який мав нагоду грати з Трампом декілька років тому. Під час Late Night With Seth Meyers на питання чи бачив він на власні очі, як Трамп шахраював, Андерсон відповів: "О так, кілька разів. Кілька разів". Натомість журналіст Рік Райлі одного разу писав, що за таку манеру гри американського президента прозвали "Пеле".