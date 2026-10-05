Трамп пообіцяв допомогти Росії через ймовірний спалах чуми

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Росії на тлі ймовірного спалаху чуми в Іркутську. Американський лідер зазначив, що США знають про ситуацію, яка виникла в російському регіоні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Що сказав Трамп?

Трамп зробив заяву про Росію на тлі ймовірного спалаху чуми.

Це хвороба, яку раніше ми могли контролювати. Але якимось чином ці мікроби стали сильнішими та розумнішими. Вони наче армія. Ми допоможемо Росії,

– заявив американський президент.

Нагадаємо, у Росії продовжують запроваджувати протиепідемічні заходи на тлі повідомлень про можливий спалах чуми в Іркутській області. Зокрема, на Іркутському алюмінієвому заводі у Шелехові ввели обов'язковий масковий режим, а в чотирьох лікарнях та одному пологовому будинку Іркутська запровадили тритижневий карантин.

Причиною посилення заходів стала смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. Після її смерті 189 людей помістили під карантинний нагляд через можливий контакт із жінкою.

За даними місцевих медіа, Шипілова могла бути заражена легеневою чумою, однак російська влада це заперечує. Водночас російський епідеміолог Михайло Фаворов, який проживає у США, назвав малоймовірною версію про зараження через нібито розбиту пробірку.

Фахівці протичумних установ працюють у спеціальних захисних костюмах, тому така версія виглядає сумнівною. Фаворов також заявив, що російська влада може приховувати від населення реальні масштаби ситуації.

На тлі цих повідомлень у Кремлі закликали не зважати на чутки та орієнтуватися лише на офіційні дані.

Водночас російський Роспотребнагляд заявляє про стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію в регіоні. Попри це, карантинні обмеження та масковий режим продовжують діяти, що свідчить про вжиття додаткових заходів безпеки на тлі підозр на небезпечну інфекцію.