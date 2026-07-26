Це вигідно Трампу: що є для нього стимулом, щоб посилити тиск на Росію

Останні місяці Дональд Трамп суттєво змінив своє ставлення щодо Росії. Зокрема, можуть бути запроваджені "пекельні санкції" проти Москви, які лобіював Ліндсі Грем. До того ж тиск на росіян підтримають багато американців. І це ще не всі фактори, які впливають на позицію президента США щодо Кремля.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що сьогодні знову сталася ситуація, коли економічні інтереси Дональда Трампа і, зокрема, американського бізнесу збіглися з необхідністю тиску на Росію. Він пояснив, яку роль у цій ситуації грає Китай.

Трампу треба усунути конкурентів

Леонов зауважив, що Трамп у свою першу каденцію запровадив санкції проти "Північного потоку-2". І тоді це заблокувало його будівництво на певний час. Тоді дуже просувався американський скраплений газ, який мав би постачатися до Європи.

Чому Трампу вигідно посилювати тиск на Росію: дивіться відео

На сьогодні, після війни в Ірані, американські компанії вийшли на перше місце в світі з постачання нафти. Якщо між США та Іраном буде все ж досягнута якась угода, тоді Вашингтону, на думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", треба буде усунути деяких конкурентів.

І от тут на роль такого конкурента, якого треба усунути, якнайкраще підходить Кремль, оскільки це дозволяє Трампу впливати одночасно на Китай і на Росію. Тому це може бути однією з підготовок до того, щоби посилити тиск і на Пекін, і на Москву, пояснивши американцям і насамперед MAGA, чому це треба робити,

– підкреслив Олександр Леонов.

Він додав про важливість того, що зараз відновлюється загальнонаціональний консенсус у США щонайменше щодо тиску на Росію.

Як зазначають у виданні Axios, "пекельні санкції" сенатора Ліндсі Грема можуть проголосувати у Конгресі США вже наступного тижня. Відомо, що насамперед сенатори проведуть у Капітолії меморіальну церемонію на честь Ліндсі Грема. Водночас сенаторка Жанна Шахін висловила сподівання, що санкції будуть швидко ухвалені, тому що Україна нарощує темп на полі бою, а Росія продовжує втрачати свої позиції.

У виданні зазначається, законопроєкт набрав вже понад 60 співавторів. Після смерті Грема його двічі переробляли, зокрема, було знижено загальну ставку вторинних мит із 500% до 100% та обмежено дію документа – вводити тарифи можна буде не більш ніж щодо 5 країн.