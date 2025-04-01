Немає навіть туалетного паперу: федеральні працівники США розповіли про нові умови роботи

Після того як президент США Дональд Трамп зобов’язав федеральних службовців повернутися до роботи в офісах, вони зіткнулися з низкою труднощів. У деяких будівлях навіть немає туалетного паперу.

Деяких працівників просто відправили назад додому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Офісні працівники федеральних служб стикнулися з проблемами

Трамп наполіг на поступовому поверненні чиновників до офісів одразу після складання присяги.

У деяких установах працівникам довелося виконувати додаткові обов’язки, зокрема прибирати туалети та виносити сміття. Інші приїжджали на роботу лише для того, щоб проводити відеозустрічі або навіть отримати розпорядження повертатися назад додому.

Видання наводить випадки, коли співробітники Федерального управління цивільної авіації повернулися в офіс і виявили, що у водопроводі міститься свинець. А через заморожування витрат у деяких установах навіть виник дефіцит туалетного паперу.

Трамп пояснив це бажанням підвищити ефективність державного апарату та припустив, що вимога може призвести до масового звільнення держслужбовців.

"Ми вважаємо, що дуже значна кількість людей не вийдуть на роботу, і тому наш уряд стане меншим і ефективнішим",

– заявив президент США.