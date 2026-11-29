Американський політичний оглядач Юрій Рашкін пояснив, які інтереси можуть стояти за переговорами Трампа з Путіним та угодою щодо активів "Лукойла" на 16 мільярдів доларів. Також – про обмеження Starlink для українських дронів, захист Маска й можливі розслідування в Конгресі США.

Можлива угода щодо продажу закордонних активів російської компанії "Лукойл" викликає запитання про економічні інтереси оточення Дональда Трампа та справжні цілі його переговорів із Кремлем. Водночас повідомлення про обмеження роботи Starlink для українських безпілотників загострили дискусію щодо впливу Білого дому на рішення приватних американських компаній.

Американський політичний оглядач Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, чому вбачає в переговорах Трампа з Володимиром Путіним можливі фінансові інтереси та як оцінює участь американських інвесторів в угоді з "Лукойлом". Він також проаналізував ситуацію навколо Ілона Маска, компанії Nvidia, обмежень Starlink для України та можливих розслідувань у Конгресі США.

Мільярдна угода з "Лукойлом" викликає запитання

Дональд Трамп, його зять Джаред Кушнер та спецпредставник Стів Віткофф могли переслідувати не лише дипломатичні цілі під час переговорів із Кремлем. На думку Рашкіна, їхні контакти з Путіним і російським переговорником Кирилом Дмитрієвим варто розглядати також у контексті можливої угоди щодо закордонних активів "Лукойла". Йдеться про активи в десятках країн, які можуть перейти під контроль консорціуму американських та міжнародних інвесторів.

За інформацією, яку навів оглядач, консорціум очолює американський мільярдер Тодд Боелі, близький до Трампа. Серед його учасників також називають американську державну корпорацію фінансування міжнародного розвитку DFC. Рашкін припускає, що економічні інтереси могли відігравати значно більшу роль у переговорах із Росією, ніж це випливає з публічних заяв американської адміністрації.

Трамп, Кушнер і Віткофф домоглися основної мети, якої прагнули всією своєю миротворчістю, мирними переговорами з Путіним і Дмитрієвим. Путін погодився продати створеному ними консорціуму закордонні активи компанії "Лукойл",

– заявив Рашкін.

Оглядач пов'язує такі домовленості з ширшою оцінкою політичних інтересів Трампа. На його думку, після повернення до Білого дому американський президент використовує політичний вплив для укладання угод, які можуть приносити фінансову вигоду йому самому, його родині та близькому оточенню. Серед прикладів Рашкін назвав криптовалютні проєкти, випуск цифрових монет, пов'язаних із Трампом і Меланією, а також фінансові відносини з великими компаніями та іноземними інвесторами.

До економічної мотивації він також прив'язує рішення американського Міністерства фінансів щодо російської нафтової компанії. У жовтні 2025 року США оголосили санкції проти "Лукойла", які передбачали обмеження його міжнародної діяльності та необхідність продажу певних закордонних активів. Проте згодом американське Управління з контролю за іноземними активами OFAC надавало відстрочки, а можливість продажу продовжували обговорювати.

Рашкін вважає, що санкційний механізм міг створити умови для придбання активів інвесторами, пов'язаними з американською адміністрацією. За його оцінкою, переговори про відповідну угоду тривали паралельно з мирними ініціативами Вашингтона. Прямих доказів того, що всі дипломатичні контакти були організовані саме заради цього придбання, він не навів.

У чому ж був сенс цих санкцій? У тому, щоб придбати всі закордонні активи "Лукойла", стати їхніми власниками й потім отримувати від них прибуток. Саме цим вони займалися під виглядом своєї миротворчості,

– вважає американський політичний оглядач.

Загальну вартість закордонних активів "Лукойла" Рашкін оцінив приблизно у 16 мільярдів доларів. За наведеними ним даними, вони розташовані майже у 40 країнах і включають нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, мережу автозаправних станцій, зокрема у США, а також нафтовидобувні проєкти в Азербайджані, Казахстані й інших державах. Сукупний видобуток на відповідних родовищах він оцінює приблизно у 350 тисяч барелів нафти на добу.

До складу консорціуму, за словами Рашкіна, входять Astellus Partners, компанія Catena Investment Holding з Об'єднаних Арабських Еміратів, американська DFC та, ймовірно, інвестиційний холдинг Eldridge, пов'язаний із Боелі. При цьому публічно не розкривали детального розподілу часток між учасниками. Оглядач також згадав повідомлення про вихід із проєкту братів Аль-Хаят і компанії International Holding Company з Абу-Дабі.

Він пов'язує зміну складу інвесторів із публічною увагою до їхніх фінансових контактів із родинами Трампа, Кушнера та Віткоффа. На думку Рашкіна, такі зв'язки могли б стати предметом розслідування з боку американського Конгресу. Особливо це стосується ситуації, коли до придбання підсанкційних російських активів залучають приватних інвесторів та американську державну фінансову структуру.

Запропонований механізм оплати також викликає в оглядача запитання. За його словами, консорціум планує розрахуватися з "Лукойлом" не готівкою, а акціями самої російської компанії, викупленими у західних власників. Ці цінні папери, як передбачається, перебуватимуть на спеціальному рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах, однак можливості розпоряджатися ними залишаються не до кінця зрозумілими.

Угода потребуватиме погодження американського Міністерства фінансів. За оцінкою, яку навів Рашкін, перевірка може тривати до року, а протягом цього часу закордонні активи продовжуватимуть приносити дохід їхньому нинішньому власнику. Він припускає, що економічні інтереси учасників переговорів можуть впливати й на рішення Вашингтона щодо подальшої підтримки України.

Протягом усього цього часу Путін може бути впевнений, що Трамп не робитиме нічого, що принесло б користь Україні. А хтось дивується й обурюється, що Пентагон не дає дозволу на передачу Україні європейськими країнами 60 ракет для Patriot. Які ж там ракети, коли така угода на кону?

– сказав Рашкін.

Оглядач очікує, що до обставин можливого придбання активів "Лукойла" можуть звернутися американські законодавці. Він також нагадав про попередні великі угоди Боелі, зокрема придбання футбольного клубу "Челсі" у російського мільярдера Романа Абрамовича у 2022 році. За оцінкою Рашкіна, фінансові зв'язки учасників нового консорціуму та роль американських державних структур можуть стати предметом окремої перевірки.

Трамп використовує владу для захисту великих бізнесменів

Дональд Трамп відкрито говорить про власну роль у захисті впливових американських підприємців. Рашкін звернув увагу на його заяви щодо Ілона Маска, якого президент назвав людиною, що отримала значну підтримку з боку Білого дому ще під час першої каденції. При цьому Трамп не пояснив, від яких саме загроз захищав мільярдера, але наголосив, що пишається своєю участю в цій історії.

На думку оглядача, такі висловлювання показують характер відносин між американською владою та великим бізнесом. Він використав російське слово "криша", маючи на увазі політичне прикриття, яке впливові підприємці можуть отримувати завдяки особистим контактам із президентом. До людей, яких Трамп захищав або підтримував у різних обставинах, Рашкін зараховує Маска, керівника Nvidia Дженсена Хуанга та саудівського наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

Я дуже сильно захистив Ілона під час свого першого терміну. Ілон був захищений. Якби не я, не було б ніякого Ілона,

– процитував Рашкін слова Трампа.

У випадку Саудівської Аравії оглядач нагадав про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році та реакцію американського президента на вимоги Конгресу щодо відповідальності саудівського керівництва. Він вважає, що Трамп використовував особистий політичний вплив, щоб захистити наслідного принца від тиску американських законодавців. На його думку, схожий підхід простежується й у відносинах президента з великими технологічними компаніями.

Найбільше запитань у Рашкіна викликала описана ним ситуація навколо керівника Nvidia Дженсена Хуанга. За версією оглядача, кадровий конфлікт у компанії виник на тлі повідомлень про його особисті контакти з жінкою, яку американська розвідка нібито пов'язувала з Китаєм. Згодом, як стверджує Рашкін, Трамп особисто втрутився в ситуацію та сприяв поверненню Хуанга на посаду.

Оглядач згадав також повідомлення про обговорення в Пентагоні можливого використання Закону про оборонне виробництво 1950 року. Цей закон дозволяє американському уряду за визначених умов вимагати від приватних компаній виконання державних оборонних замовлень. За версією, яку переказав Рашкін, у Вашингтоні могли розглядати його як засіб тиску на керівництво Nvidia.

Водночас він зазначив, що Пентагон заперечував проведення таких обговорень. Тому припущення про застосування державного механізму для впливу на кадрові рішення компанії не можна розглядати як встановлений факт. Сам Рашкін вбачає в цій історії можливий приклад використання політичної влади для захисту інтересів окремих бізнесменів.

Або ви повертаєте нашу людину, або ми вам влаштуємо воєнний стан на заводі. Пентагон відповідає: таких розмов не було. Газета посилається на трьох джерел. Вирішуйте самі,

– зазначив американський політичний оглядач, описуючи можливу логіку тиску.

Рашкін порівняв цю ситуацію з використанням того самого закону під час пандемії коронавірусу. Тоді адміністрація Трампа застосувала його для організації виробництва апаратів штучної вентиляції легень компанією General Motors. Тепер, за версією оглядача, подібний механізм могли розглядати не заради медичних чи оборонних потреб, а через кадровий конфлікт у великій технологічній корпорації.

Він також пов'язав втручання адміністрації із ситуацією на фондовому ринку. За наведеними Рашкіним даними, після повідомлень про повернення Хуанга акції Nvidia зросли на 31%, однак згодом почали втрачати вартість. Оглядач стверджує, що Трамп міг отримати значний прибуток на зростанні котирувань, оскільки володів акціями компанії. Оцінку можливого заробітку президента він навів на рівні приблизно 15 мільйонів доларів, не підтвердивши її незалежними фінансовими документами.

Зміни вартості акцій мають наслідки не лише для великих інвесторів. Nvidia входить до складу провідних американських фондових індексів, тому коливання її котирувань можуть впливати й на пенсійні накопичення звичайних американців. Рашкін звернув увагу, що Трамп охоче пов'язує зростання ринку зі своїми рішеннями, але у випадках падіння котирувань шукає пояснення в діях політичних опонентів або виборців.

Коли акції зростають – це Трамп, коли падають – це ви, виборці, неправильно проголосували. Власник "криші" заробив на злеті, а на падінні втратили ті, хто внизу. "Криша" захищає своїх, а коли вона протікає, капає на всіх інших,

– пояснив Рашкін.

За оцінкою оглядача, особисті контакти з президентом можуть надавати великим підприємцям переваги, яких не мають інші учасники ринку. Він вважає, що ризики виникають тоді, коли державні інституції починають діяти залежно від політичної близькості конкретних осіб до Білого дому. Такі підозри, на його думку, повинні перевірятися через механізми парламентського контролю та судову систему.

Обмеження Starlink створили проблеми для українських дронів

Ситуація навколо Starlink стала для Рашкіна ще одним прикладом суперечливого ставлення американської адміністрації до рішень приватних компаній. За його словами, із 14 жовтня українські ударні безпілотники зіткнулися з обмеженнями супутникового зв'язку під час польотів над окупованими територіями. Йдеться про втрату зв'язку через Starlink після перевищення швидкості приблизно 160 кілометрів на годину.

Як стверджує оглядач, наприкінці жовтня ці обмеження частково зняли, але вже на початку листопада повернули. Він також розповів про окремі обмеження для українських дронів-перехоплювачів, які, за наведеними ним даними, можуть використовувати Starlink лише над територією, контрольованою Україною. Це, на його думку, скорочує їхні можливості під час протидії російським реактивним безпілотникам.

Рашкін наголосив, що робота таких систем зв'язку безпосередньо впливає на можливості українських військових. Через обмеження використання Starlink вони можуть втрачати зв'язок із безпілотниками або не мати змоги виконати поставлене завдання на необхідній відстані. Водночас російська армія отримує додаткові можливості для переміщення техніки та вантажів на окупованих територіях, вважає оглядач.

Український командир дронів говорить журналістам: "Нас дресирують". А хто натиснув кнопку? Маск каже: "Я Starlink не керую". І додає, що у світі занадто багато наративу "Україна хороша, Росія погана",

– розповів Рашкін.

Позиція американської адміністрації, за словами оглядача, полягає в тому, що Білий дім не втручається в рішення SpaceX щодо Starlink і Starshield. Державний секретар Марко Рубіо пояснював, що американський уряд не може просто наказувати приватній компанії змінювати порядок використання її технологій. Рашкін вважає таку аргументацію непослідовною на тлі повідомлень про можливе втручання адміністрації у справи Nvidia.

Він порівняв два випадки, в яких ідеться про приватні американські компанії. У першому, за його версією, представники адміністрації могли обговорювати використання державних повноважень для впливу на кадрову ситуацію у великій корпорації. У другому Вашингтон заявляє про неможливість втручатися в технічні рішення компанії, від яких залежить робота українських безпілотників.

Приватна компанія Nvidia. Потрібно повернути свою людину – і Пентагон обговорює закон воєнного часу, віцепрезидент особисто веде переговори. Приватна компанія SpaceX. Українські дрони падають, перехоплювачі не долітають до ракет, які летять по містах. І раптом з'ясовується: ми не можемо вказувати приватній компанії,

– наголосив американський політичний оглядач.

Рашкін також переказав інформацію про обставини першого запровадження обмежень Starlink у жовтні. За його словами, рішення могли ухвалити в обхід звичайних процедур погодження з Пентагоном і без окремого президентського наказу. Частину можливостей зв'язку нібито відновили після офіційного повідомлення американського оборонного відомства компанії SpaceX про порушення.

Водночас питання про те, хто саме ухвалював рішення, залишається відкритим. Оглядач навів припущення колишнього американського посадовця, що Маск міг діяти з відома або за мовчазного погодження президента та представників його переговорної команди. При цьому Рашкін прямо визнав, що доказів такої домовленості немає.

На його думку, обмеження для українських безпілотників могли створити додаткові труднощі в роботі по російських логістичних маршрутах. Він пов'язує це з ширшим питанням про політичні відносини Трампа з Путіним, хоча безпосереднього підтвердження координації рішень SpaceX із Кремлем у наведеній інформації немає.

Колишній американський чиновник вважає, що Маск зробив це з явного або неявного розуміння президента і його переговорників щодо України. Це його версія. Доказів немає. Але Росія отримує перепочинок на лініях постачання, а адміністрація розводить руками: приватна компанія,

– зазначив Рашкін.

Оглядач також згадав публічні висловлювання Трампа про Путіна як про свого друга. На запитання, чи можна вважати російського диктатора другом усієї Америки, президент, за словами Рашкіна, відповів, що не може говорити від імені країни. Таку різницю між особистою позицією Трампа та інтересами держави оглядач вважає показовою.

Рашкін не виключає подальших контактів американського президента з Путіним, зокрема можливості нової зустрічі в Маямі. Водночас він зазначив, що відповідні плани не були остаточно узгоджені. На його думку, ставлення Білого дому до Кремля потрібно оцінювати не лише за публічними заявами, а й за конкретними рішеннями щодо економічних обмежень, військової підтримки України та діяльності американських компаній.

Конгрес може посилити тиск на оточення Трампа

У Республіканській партії вже розгортається боротьба за майбутнє політичне лідерство після Дональда Трампа. За словами Рашкіна, серед можливих наступників президента обговорюють віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Їхні позиції можуть залежати не лише від публічної підтримки чинного президента, а й від того, яку роль вони відігравали в суперечливих рішеннях його адміністрації.

Оглядач навів інформацію про розбіжності між Венсом і Рубіо в ситуації навколо Nvidia. За його версією, Рубіо раніше попереджав президента про можливі ризики, пов'язані з особистими контактами Дженсена Хуанга. Венс натомість нібито долучився до врегулювання конфлікту й підтримав повернення керівника компанії.

Рашкін не вважає, що будь-хто з цих політиків автоматично представляє альтернативу нинішньому курсу Білого дому. Зокрема, він нагадав позицію Рубіо щодо неможливості втручання держави в рішення SpaceX. Водночас відмінності між діями двох можливих претендентів на президентську посаду можуть вплинути на подальшу політичну боротьбу.

Один попереджав, інший прикривав, і обидва хочуть бути наступним президентом. Я не кажу, що Рубіо герой. Це той самий Рубіо, який сказав про Starshield: "Ми не можемо вказувати приватній компанії". Він уміє і попередити, і промовчати, коли потрібно,

– пояснив Рашкін.

Паралельно посилюється критика американської адміністрації з боку демократів. Рашкін згадав губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, який виступив проти підходу Трампа до переговорів із Росією та закликав посилити контроль за експортом американських напівпровідників до Китаю. За оцінкою оглядача, економічні контакти президентського оточення й рішення щодо стратегічних технологій можуть стати важливими темами майбутніх політичних кампаній.

Ще одним напрямком можливого парламентського контролю є діяльність SpaceX. За інформацією, яку навів Рашкін, сенатори-демократи вимагали зберегти документи, пов'язані з обмеженнями Starshield. Такі матеріали можуть бути використані під час перевірки обставин ухвалення рішень, що впливали на роботу українських безпілотників.

Оглядач очікує також розслідувань щодо можливого використання державних повноважень для захисту окремих бізнесменів. Зокрема, він згадав заплановані слухання за участю керівника Nvidia та можливі запитання щодо контактів компанії з адміністрацією. Йдеться про те, хто саме втручався в кадрові процеси, чи обговорювали застосування Закону про оборонне виробництво та яку роль у цьому відігравали високопосадовці.

З січня в Палаті представників більшість у демократів, і там запитуватимуть уже не лише Хуанга. Запитуватимуть, хто телефонував, хто обговорював військовий закон, хто натиснув кнопку на Starshield і чому для одних можна все, а для інших – "ми не можемо вказувати приватній компанії",

– заявив американський політичний оглядач.

Окрему роль Рашкін відводить американській судовій системі. Він навів приклад рішення федерального судді, який, за його словами, зупинив перевірку ліцензії телеканалу ABC, ініційовану Федеральною комісією зі зв'язку. Оглядач пов'язує це з можливістю судів стримувати рішення адміністрації, якщо вони суперечать конституційним гарантіям.

На думку Рашкіна, для американської політичної системи принципово важливо зберігати механізми контролю за президентською владою. Він вважає, що Конгрес, суди та виборці можуть впливати на рішення Білого дому навіть тоді, коли президент має значну підтримку всередині власної партії. Саме через ці інституції, на його переконання, можливе з'ясування обставин економічних угод і втручання державних посадовців у діяльність приватних компаній.

Після виборів до Конгресу Рашкін очікує більшої уваги до фінансових контактів оточення Трампа, переговорів із Росією та рішень щодо військової підтримки України. Зокрема, він припускає, що новий склад законодавчого органу може вимагати документів і пояснень від учасників можливих домовленостей щодо активів "Лукойла". Такі перевірки, на його думку, здатні суттєво ускладнити подальшу реалізацію економічних ініціатив американського президента.

"Кришу" можна купити, можна призначити, можна передати у спадок синові, зятю, віцепрезиденту. Але "криші" тримаються на стінах, а стіни в Америці – це не Трамп. Це Конгрес, це суди, це виборці, які три тижні тому вже сказали своє слово,

– наголосив Рашкін.

Серед найближчих подій, які можуть вплинути на політичну ситуацію, оглядач назвав початок роботи нового Конгресу та можливі слухання щодо діяльності технологічних компаній. Він очікує, що законодавці звернуть увагу не лише на рішення стосовно Nvidia чи SpaceX, а й на фінансові інтереси осіб, залучених до переговорів із Росією. За його оцінкою, результати таких перевірок можуть визначити, наскільки вільно адміністрація Трампа зможе надалі діяти у відносинах із великим бізнесом і Кремлем.

Рашкін про таємну угоду Трампа з Путіним: дивіться відео