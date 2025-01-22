Йдіть додому: із сайту Білого дому прибрали іспанську мову

20 січня 2025 року відбулося інавгурація Дональда Трампа. Одразу після цього іспаномовна версія офіційного сайту Білого дому була видалена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому. Тепер існує лише одна версія – англомовна.

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Що відомо при зникнення іспанського сайту Білого дому

Так, станом на 22 січня при спробі перейти на іспаномовну версію сайту Білого дому сторінка відображає помилку "404". Також посередині певний час містилася кнопка "GO HOME", яка перенаправляє користувача на головну сторінку. Однак текст на кнопці можна й як посил до мексиканців – мовляв, повертайтеся до себе додому.

Як виглядала іспанська сторінка Білого дому / фото 24 Каналу

Цікаво, що зараз текст на кнопці відредагували – він виглядає як "GO TO HOME PAGE".

Крім того, були видалені іспаномовні сторінки адміністрації президента США в соціальних мережах.

Раніше, під час першого терміну Трампа, іспаномовна версія сайту також була видалена. Однак її відновила адміністрація Джо Байдена у 2021 році. Наразі ж команда Трампа знову зробила її недоступною.