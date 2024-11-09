У Пентагоні обговорюють, як реагувати на можливі незаконні накази Трампа, – CNN

Чиновники Пентагону проводять неофіційні дискусії про те, як Міністерство оборони відреагує на можливі накази Дональда Трампа. Йдеться про розгортання військ всередині країни і звільнення значної частини аполітичних співробітників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Пентагон готується до наказів Трампа

Дональд Трамп припускав, що він готовий до використання збройних сил для забезпечення правопорядку всередині країни і масових депортацій, і заявляв, що хоче наповнити федеральний уряд лояльними прихильниками та "очистити корупціонерів" у системі національної безпеки США.

Новобраний 47 президент під час своєї минулої каденції мав важкі стосунки з більшою частиною його вищого військового керівництва, включаючи нині генерала у відставці Марка Міллі. Видання нагадує, що саме голова Об’єднаного комітету начальників штабів вжив заходів, щоб обмежити можливості Трампа використовувати ядерну зброю.

У Пентагоні обдумують різні сценарії повернення Трампа, готуючись до змін всередині структури.

Ми всі готуємося і плануємо найгірший сценарій, але реальність така, що ми ще не знаємо, як це буде відбуватися,

– сказав один із чиновників міністерства.

Окрім цього, у Пентагоні постало питання, що станеться, якщо президент видасть незаконний наказ, особливо якщо його політичні призначенці не будуть протидіяти.

"За законом війська змушені не підкорятися незаконним наказам. Але питання в тому, що відбувається потім – чи бачимо ми відставку вищого військового керівництва? Або вони вважали б це залишенням свого народу?" – зауважує інший посадовець.

Наразі невідомо, кого Трамп призначить у Міністерство оборони, хоча офіційні особи вважають, що Трамп і його команда намагатимуться уникнути "ворожих" відносин, які були у нього з військовими під час його останньої каденції.

Проте Пентагон мало що може зробити, щоб запобіжно захистити сили від можливого зловживання владою з боку головнокомандувача.