Київ може видихнути з полегшенням: Politico проаналізували призначення адміністрації Трампа

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Також стало відомо, кого він призначив на ключові посади своєї адміністрації.

Після того, як стало зрозуміло, що Дональд Трамп призначить радником з питань нацбезпеки конгресмена Майкла Волтца і планує призначити сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря, прихильники нашої держави відчули полегшення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Київ досить спокійний

Обидва призначені урядовці дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка ставить в пріорітет США, але все ще залишаються жорсткими до Китаю, Ірану і Росії та далекими від частини республіканців, які прагнуть відмовитися від України чи НАТО.

Рубіо і Волтц ставили під сумнів або голосували проти попередніх пакетів американської допомоги Україні через те, що вважали, що США витрачають недостатньо коштів на захист південного кордону. Волтц пропонував зняти обмеження на використання далекобійної зброї для завдання ударів по Росії.

Ті, хто просуває наратив про занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і надають Україні ведмежу послугу,

– сказав республіканський експерт з питань зовнішньої політики і президент компанії Yorktown Solutions Деніел Вайдіч.

Цю думку також підтримали троє колишніх посадовців адміністрації Трампа. Один із них зазначив, що для новообраного президента США пріоритетом є пошук справедливого миру.

Останні призначення Трампа в Кабінет міністрів свідчать про те, що вони підтримають більш жорсткі заходи щодо експорту енергоносіїв з Росії, які фінансують її військово-промисловий комплекс та сприяють встановленню міжнародних відносин. Зокрема, Волтц критикував адміністрацію Байдена за те, що там зробили достатньо для закриття лазівок в російському експорті нафти і газу, що відповідало б підходу першої адміністрації Трампа до посилення російських енергетичних санкцій з метою стимулювання внутрішнього експорту енергоносіїв до США.

Деякі українські урядовці також сподіваються, що вибір Рубіо і Волтца означає, що адміністрація Трампа симпатизує Україні.

Крім того, високопосадовці вважають, що Трамп, який націлився на російсько-українську війну, – не найкраща новина для російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас є побоювання, що будь-яка мирна угода, яку Трамп може укласти щодо України, не закінчить війну, а лише відтермінує її, щоб дати Росії час перегрупуватися для нових бойових дій.