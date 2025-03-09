Не розуміє наслідків своїх дій, – ветеран США припустив, чому Трамп тисне саме на Україну

Американський президент Дональд Трамп призупинив надання Україні військової допомоги. В США політична ситуація дуже суперечлива. Якщо демократи підтримували певний напрямок, тоді республіканці автоматично обирають виступати проти цього.

По це в розмові з 24 Каналом зазначив ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян МакБет, який озвучив, що в США може бути віцепрезидент, який не дуже добре освічений щодо глобальних чи військових справ, а сам президент змінює думку тричі за день.

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Чим може пояснюватися поведінка Трампа?

OSINT-аналітик висловив думку, що Трамп просто хоче, щоб війна закінчилася і йому не особливо важливо, хто виграє чи програє, або у випадку російсько-української війни, як наголосив МакБет, хто програє та хто зробить це більше.

Тому що і Росія, і Україна не можуть перемогти в цій війні, зараз питання лише в тому, хто втратить більше, а хто менше. Не думаю, що Трампа це хвилює,

– озвучив МакБет.

За його словами, американський лідер хоче швидше завершити бойові дії, бо обіцяв своїм виборцям це зробити та йому легше тиснути сьогодні на Україну, якій потрібна зброя та над якою США мають більше важелів впливу, ніж над Росією. OSINT-аналітик зауважив, що Сполучені Штати у випадку з Росією вже мало що можуть зробити, аби натиснути, адже санкції проти неї й так введені.

Здається, що він просто не розуміє наслідків своїх дій. Але якщо колишній президент Байден був за щось, то Трамп знає, що це хороша політика виступати проти цього. Все може ось так просто пояснюватися,

– припустив МакБет.

США зрадили український народ

За останні 3 роки, як розповів ветеран армії США, він помітив, що народ України дуже схожий на курдів, оскільки це люди, які борються, знаючи, що їхні діти чи навіть онуки ніколи не будуть вільні від загрози Росії. Однак вони все одно продовжують протистояти країні-агресорці.

МакБет наголосив, що США зрадили українців так само як курдів. Він переконаний, що Україна не відмовиться від боротьби за свою свободу.

"Зараз є очевидні ознаки того, що адміністрація Трампа не розуміє геополітичних наслідків своїх дій. Не вірю, що у президента США є план "Б", він спирається на план, який полягає у тому, щоб вдарити Україну в спину, поки вона не вирішить, що їй легше поступитися, ніж продовжувати боротьбу", – підсумував МакБет.

Нагадаємо, що низка республіканців не підтримує рішення Трампа щодо призупинення військової підтримки України, наголошуючи, що такий крок може зіграти на користь очільнику Кремля Путіну. Інші однопартійці президента США розцінюють ці його дії як частину переговорного процесу.