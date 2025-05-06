Трамп знайшов нового миротворця для закінчення війни

То що ж означає черговий допис Трампа, на цей раз про залучення Реджепа Ердогана до посередництва у війні між Україною та Росією?

Трамп знову розкидається словами

Ця ідея не нова. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

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Туреччина вже має досвід посередництва, зокрема в укладенні зернової угоди 2022 року. Президент Реджеп Ердоган неодноразово пропонував свої послуги як медіатор, позиціонуючи Туреччину як нейтрального гравця, що підтримує відносини і з Києвом, і з Москвою.

Чи варто серйозно до цього ставитися?

Моя думка, що це просто риторика. Американський президент Дональд Трамп любить гучні заяви, які привертають увагу, але часто за ними немає конкретики чи реального плану. Назвати Ердогана посередником – ефектний хід, що вписується в його стиль "миротворця".

Однак без чітких домовленостей і механізмів це виглядає як спроба показати активність, а не реальний крок до миру. До того ж його команда вже показує суперечливі сигнали: від "швидкого миру" до "це не буде легко". Скоріш за все, це гра на публіку, щоб підкреслити контраст із попередньою адміністрацією.

Трамп, називаючи Ердогана посередником, не пропонує нічого, що могло б зацікавити Туреччину чи компенсувати її зусилля в посередництві, особливо коли Анкара вже перевантажена близькосхідними проблемами. Без конкретних стимулів – наприклад, підтримки в сирійському питанні або завершенню війни в Секторі Гази, економічних бонусів – Ердоган навряд чи кине всі ресурси на українсько-російський трек. До того ж Трамп не згадує, як вирішувати конфлікти інтересів Туреччини з Росією (як-от у Сирії чи Лівії), що робить його заяву ще більш абстрактною.

Отже, заява виглядає як порожній жест, бо не враховує реальних пріоритетів Туреччини.