Дональд Трамп планує провести "мітинг перемоги" за день до своєї інавгурації

Новообраний президент США Дональд Трамп планує провести "мітинг перемоги" у Вашингтоні. Захід відбудеться 19 січня – тобто напередодні інавгурації політика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News. Зазначається, що цей мітинг стане першим масовим заходом, який збере Дональд Трамп після його перемоги на виборах.

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Перед інавгурацією Трамп влаштує мітинг у Вашингтоні

За словами джерел, знайомих із планом заходу, мітинг відбудеться на стадіоні Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія. Це домашня арена баскетбольної команди Washington Wizards і хокейної команди Washington Capitals, яка може вмістити до 20 тисяч людей.

Інавгураційний комітет Трампа вже створив окрему сторінку заходу "Make America Great Again Victory Rally" для реєстрації учасників.

Приєднуйтеся до президента Трампа на Capital One Arena для участі в мітингу перемоги, який ви ніколи не забудете!

– вказано на сайті події.

Для реєстрації організатори збирають особисті дані учасників, зокрема ім’я, прізвище, електронну адресу, мобільний телефон та дані про місце проживання.

Зазначається, що початок мітингу 19 січня заплановано на 15:00 за східним часом.