Трамп провів телефонну розмову з Зеленським: про що вони говорили

У суботу, 4 липня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали телефонну розмову. Президент України привітав американського колегу зі святом.

Першим новину про розмову політиків поширив журналіст Axios Барак Равід. Він своєю чергою посилається на джерело, обізнане з ситуацією.

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Що відомо про розмову Зеленського і Трампа 4 липня?

За інформацією джерела, Володимир Зеленський розмовляв із президентом Трампом. Український лідер привітав американського з 250-річчям незалежності США.

Згодом сам президент України підтвердив свою розмову з Трампом.

За словами політика, вони обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.

Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що вони з Трампом домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

Раніше Зеленський опублікував привітання у соцмережі. Глава держави зазначив, що боротьба американців за свободу вже 250 років надихає інші народи. Він подякував США за військову допомогу, зокрема за комплекси Patriot і ракети Javelin, які допомагають захищати життя українців.

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Після початку війни проти Ірану США фактично вийшли з переговорного процесу щодо України.

У середині червня Дональд Трамп заявив, що він знову планує зосередитися на вирішенні конфлікту між Києвом і Москвою. Окрім того, американський президент визнав, що Володимир Путін перебуває у складнішій ситуації, ніж раніше.

Трамп був вражений успіхами українських ударів по Росії і навіть приватно закликав Зеленського "діяти сміливіше".