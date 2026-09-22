Ваажає його другом, – журналіст розкрив, які підкилимні домовленості ведуть Трамп та Путін

Росія шукає способи впливати на американську політику не лише через офіційні контакти чи публічні заяви. Кремль може використовувати значно менш помітні канали, зокрема особисті зв'язки, гроші та присутність впливових росіян у близькому оточенні американських політиків.

Про те, як Москва намагається потрапити до найближчого кола родини Дональда Трампа, ірландський журналіст Кейлін Робертсон розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

Що стояло за скандальним весіллям?

У вересні 2026 року Палата представників США розпочала розслідування про те, що російський бізнесмен Умар Кремльов оплатив частину витрат на весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон, яке відбулося 24 травня на Багамах.

Саме появу російського бізнесмена на приватному святі родини президента США Робертсон вважає важливою з погляду можливого російського впливу.

Російська держава не робить подарунків просто так. Ця людина – один із найближчих друзів Путіна,

– заявив журналіст.

Водночас припустив, що можна безпосередньо пов’язати присутність росіян на весіллі з подальшими рішеннями Дональда Трампа щодо України.

"Не думаю, що присутність на весіллі Трампа-молодшого росіян і заклик Трампа до України припинити бити по вразливих місцях Росії за один тиждень – це випадковість", – сказав він.

Як Путін може впливати на Трампа?

Робертсон вважає, що особисті стосунки можуть відігравати важливу роль у тому, як Трамп сприймає Путіна. На його думку, російський президент ще з часів роботи в КДБ знає, як знаходити підхід до людей, для яких важливі гроші, статус, популярність та схвалення.

У КДБ вчили знаходити підхід до таких людей, тому Трамп щиро вважає Путіна своїм другом,

– зазначив журналіст.

Трамп може вважати, що достатньо зателефонувати Путіну й попросити його припинити війну, однак при цьому не враховувати, що російський президент має власні цілі та використовує переговори для просування інтересів Москви.

Журналіст також припустив, що Путін міг підштовхувати Трампа до вимог щодо припинення українських ударів по російській території. Він змоделював можливу логіку такої розмови: Трамп скаржиться на високі ціни на бензин у США, а Путін пояснює американському президенту, що проблема нібито пов'язана з українськими атаками на російські НПЗ.

"Вони вже не вибивають двері"

Робертсон вважає, що історія з весіллям Трампа-молодшого є частиною ширшої картини. На його думку, Росія намагається використовувати не лише відкриту пропаганду, а й особисті контакти, гроші та доступ до впливових людей.

Вони вже не вибивають двері, вони заходять через вхід для почесних гостей,

– сказав журналіст.

За його словами, саме так може працювати російська "м’яка сила": Москва поступово повертається до середовищ, де ухвалюються важливі політичні рішення, після того як увага до її попередніх агресивних дій слабшає.