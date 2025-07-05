Трамп заявив про "розчарування" від розмови з Путіним: в Кремлі відреагували на слова лідера США

Нещодавно лідер США висловив своє розчарування результатами розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі уважно ставляться до заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які публікують коментарі Пєскова.

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Як в Кремлі реагують на "розчарування" Трампа

Нещодавно, 3 липня, між Трампом та Путіним відбулася телефонна розмова. Президент США у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з главою Кремля сказав, що "дуже розчарований".

Безумовно, ми дуже уважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент Путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами,

– заявив посіпака Путіна.

Він цинічно заявив, що поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" неможливе, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію", тобто повномасштабну війну проти України.

Крім цього, Пєсков зазначив, що російський диктатор поінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду перемовин з Україною.