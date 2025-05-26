Пєсков відреагував на різку критику Трампа, який назвав Путіна "божевільним"

26 травня Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, що Путін "збожеволів", адже "без причини вбиває людей". Президент США у такий спосіб відреагував на масовані обстріли України.

Американський лідер також наголосив, що очільник Кремля хоче захопити усю Україну, і ця його амбіція може призвести до "краху Росії", передає 24 Канал.

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Як у Москві пояснили критику Путіна з боку Трампа

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував висловлювання Трампа. Він зауважив, що мовляв, переговорний процес – дуже відповідальний момент, "який пов'язаний, звичайно, з емоційним навантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями".

Речник Кремля додав, що, мовляв, відстежує усі реакції, натякаючи що читав той пост із нищівною критикою Путіна.

Пєсков відповів на закиди диктатору у божевіллі, заявивши що Путін ухвалює ті "рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої держави".

Крім того, чиновник поскаржився, що, мовляв, Україна погрожувала главам держав, запрошеним до Москви 9 травн. Тому, з огляду на це, Росія нібито "змушена вживати заходів".

Нагадаємо, що російські офіційні ЗМІ "відреадагували" пост Трампа із критикою Путіна.