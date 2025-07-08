Схоже, для росіян все зміниться, – в ЦПД відреагували на критику Путіна від Трампа

Американський лідер Дональд Трамп виступив з критикою в сторону глави Кремля. В ЦПД відреагували на заяви президента США щодо Путіна.

Там зазначили, що "схоже, що далі для росіян все зміниться". Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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ЦПД про критику Путіна від Трампа

Андрій Коваленко зазначив, що російська пропаганда так довго створювала в США ілюзію, що Росія готова до конструктиву, виключно, щоб виграти час, продовжити війну та не отримати американські санкції.

Але, схоже, що далі для росіян все зміниться,

– зауважив глава ЦПД.

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Нагадаємо, що у вівторок, 8 липня, Дональд Трамп висловився щодо російського диктатора. Президент США заявив, що незадоволений Путіним. Водночас американський лідер натякнув на "сюрприз" для диктатора. Проте в деталі глава Білого дому не вдавався.