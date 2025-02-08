США перемагають, а Китай програє, – Харитонов оцінив торгівельну війну, яку задумав Трамп

Між Китаєм та Сполученими Штатами Америки розпочалась торгівельна війна. Дональд Трамп наклав 10% мита на китайські товари. Сі Цзіньпін у відповідь на це також увів тарифи на товари США.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що у Сполучених Штатах Америки, ймовірно, не відчують суттєвих наслідків від дій Китаю. За його словами, Пекін ніколи не мав реальних інструментів, щоб санкціонувати США.

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"Єдине, чим Китай може користуватись, то це своїми природними ресурсами. Це до історії, чому США зараз освоюють Арктику та стимулюють буріння природних ресурсів на території кожної держави-партнера", – сказав він.

Торгівельна війна між Китаєм та США

На думку Артура Харитонова, Китаю складно боротись із США, адже там вже давно триває економічна криза.

Важливо! Політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що торгівельні війни часто призводять до серйозних військових конфліктів. Важливо, щоб протистояння між США та Китаєм не переросло у щось більше, зокрема у нову Холодну війну.

Однією з великих проблем КНР є надлишкове виробництво. Мовиться про багато дешевих товарів, які немає куди продавати, а через підвищення тарифів виникають труднощі із доступом до світових ринків.

Сі Цзіньпін пробує змінити цю динаміку. Він звертається до Європи, щоб створити там новий торгівельний майданчик. У ЄС начебто намагаються вести перемовини із Китаєм, проте, як підкреслив президент громадської організації, Пекін, можливо, не зможе повернути повний доступ до європейського ринку.

Це складні речі, але зрештою перемагають Сполучені Штати Америки, а Китай програє,

– наголосив він.

Політика Трампа щодо Китаю

Така політика Трампа спрямована на те, щоб послабити Китай настільки, аби там уже ніколи не було можливості вести війни та спонсорувати їх.

Це велика та блага мета, над якою працюватимуть у США. З огляду на цю стратегію, американці визначатимуть, хто їхній партнер. Якщо держава не допомагає боротися із Китаєм і підкитайською Росією, то це не друг США. Якщо ж навпаки, то це партнер, який отримуватиме від США поміч,

– зауважив Артур Харитонов.

Він також додав, що дуже хотілося б, аби Україна була на одній стороні разом з адміністрацією Дональда Трампа.