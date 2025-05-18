Багато людей запитують: чорт забирай, як тобі вдається, – Трамп похвалився генетикою

Дональд Трамп сказав у новому інтерв'ю, що йому пощастило з генетикою, адже попри роботу він почувається чудово. Американський президент до того ж має хороше здоров'я, як для його віку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

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Трамп розповів секрет своєї продуктивності

Під час розмови з Бретом Баєром президент США розповів, що має дуже виснажливий графік. Дійсно, постійні зустрічі, ухвалення рішень у внутрішній та зовнішній політиці, інтерв'ю забирають багато часу. Попри це Дональд Трамп встигає відпочивати.

За словами Трампа, люди запитують, як він встигає жити за цим графіком. Це питання не оминув й інтерв'юер. На питання "Як ви це робите?" американський лідер відповів просто.

Я не знаю. Я думаю, це генетика,

– зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 11 квітня Трамп пройшов медичний огляд. Лікар Білого дому оприлюднив результати обстеження й був шокований відмінним станом здоров'я президента. Як з'ясувалося після огляду, вік – не показник у випадку американського лідера. Всі системи його організму працюють нормально, але медики все ж дали Трампу кілька рекомендацій щодо збереження здоров'я.