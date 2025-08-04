Трамп на повному скоку влетів у російську бетонну стіну і усвідомив, що пробити її не може. Він не раз заявляв, що йому достатньо провести одну розмову з Путіним і війна закінчиться. До нього повільно, але дійшло усвідомлення того, що ситуація надто складна, ніж він уявляв.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Центру спільних дій Олег Рибачук, додавши, що у тому, що Трамп змінив своє ставлення до України, є заслуга далеко не Зеленського чи українського МЗС, а оточення американського президента.

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Хто міг вплинути на позицію Трампа?

Повпливати на Трампа могла зокрема його дружина і перша леді США Меланія Трамп. Адже він сам заявив про те, що коли розповів їй про чергову розмову з Путіним, вона йому озвучила, що того ж дня Росія вкотре обстріляла Україну.

Американський лідер дивиться соцмережі, телебачення, стежить за новинами. Коли сталося загострення між Іраном та Ізраїлем, Індією та Пакистаном, увага ЗМІ була зосереджена саме на цих подіях. А от останніми тижнями ТОП-новина, як зазначив Рибачук – це ситуація в Україні. Він зазначив, що західні медіа інформують про обстріли українських міст і це теж впливає на позицію Трампа.

"Однак найбільше треба відзначити роботу європейських союзників України. Неймовірну кількість зусиль доклали Стармер, прем'єр Великої Британії, яка є давнім та надійним партнером США. А також Макрон, президент Франції, Мерц, новообраний канцлер Німеччини, прем'єрка Італії Мелоні, яка знає як треба говорити з Трампом", – озвучив Рибачук.

Голова Центру спільних дій заважив на тому, що лідери Європи своєю колективною позицією зуміли "витягнути" саміт НАТО, озвучили готовність купувати для України американську зброю і кожен з них окремо підійшов до Трампа сказати, що не можна дозволити Путіну захопити Україну. Все це, на думку Рибачука, спрацювало і президент США розвернувся в бік нашої держави.

До того ж для нього стає політично небезпечно демонструвати дружбу з Путіним, який в очах американських виборців є злочинцем і вбивцею. Громадська думку США на боці України і в демократичному таборі, і в республіканському,

– озвучив Рибачук.

Нагадаємо, що Україну відвідає спецпосланець американського президента Кіт Келлог. Його візит відбудеться перед дедлайном (до 8 серпня), який Трамп встановив для Росії, аби та пішла на укладання мирної угоди. Одночасно з цим до Москви Трамп делегував поїхати свого іншого спецпредставника – Стіва Віткоффа.