Шольц та Трамп погодилися, що війна проти України "триває занадто довго": деталі розмови
У середу, 19 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре переговорив з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Розмова була присвячена викликам безпековій політиці в Європі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Олафа Шольца.
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Про що говорили Шольц та Трамп та яких висновків дійшли
Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру,
– йдеться у повідомленні.
Водночас під час розмови Шольц підтвердив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.
Наразі у Дональда Трампа про розмову з канцлером Німеччини не повідомляли.
До слова, раніше Олаф Шольц коментуючи відмову постачати Україні далекобійні ракети Taurus заявив, що очікує на підтримку Дональда Трампа у цьому питанні.
Раніше Дональд Трамп засудив рішення адміністрації Байдена надати Україні дозвіл бити американськими ракетами вглиб по території Росії.