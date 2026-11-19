У четвер, 19 листопада, лідери США, Китаю та Росії проводять тристоронню зустріч. Відбувається вона на тлі саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.

Про це пишуть російські та американські ЗМІ.

У Китаї зустрічаються три лідери

Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путін розпочали тристоронню зустріч у Китаї.

Тристоронні переговори у Китаї: дивіться відео

Раніше зазначалось, що сторони можуть обговорити ядерну безпеку, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Перед початком зустрічі повідомлялось, що російський диктатор прибув до резиденції "Цилінь Шаньчжуан", де й мають тривати переговори трьох лідерів.

Кортеж Путіна прибув до місця проведення тристоронніх перемовин: дивіться відео

Нагадаємо, саміт проходить у межах зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Спершу цього дня Дональд Трамп мав зустріч із Володимиром Путіним. Американський президент заявив про багаторічні "чудові" відносини з російським диктатором, а також назвав його своїм другом.

Згодом лідер США заявив, що разом із китайським президентом прагне домогтися завершення війни в Україні. Хоч і запевнив, що не укладатиме жодних угод щодо України без участі Києва.