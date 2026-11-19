Трамп, Сі Цзіньпін та Путін розпочали тристоронню зустріч
У четвер, 19 листопада, лідери США, Китаю та Росії проводять тристоронню зустріч. Відбувається вона на тлі саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.
Про це пишуть російські та американські ЗМІ.
У Китаї зустрічаються три лідери
Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путін розпочали тристоронню зустріч у Китаї.
Тристоронні переговори у Китаї: дивіться відео
Раніше зазначалось, що сторони можуть обговорити ядерну безпеку, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
Перед початком зустрічі повідомлялось, що російський диктатор прибув до резиденції "Цилінь Шаньчжуан", де й мають тривати переговори трьох лідерів.
Кортеж Путіна прибув до місця проведення тристоронніх перемовин: дивіться відео
Нагадаємо, саміт проходить у межах зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Спершу цього дня Дональд Трамп мав зустріч із Володимиром Путіним. Американський президент заявив про багаторічні "чудові" відносини з російським диктатором, а також назвав його своїм другом.
Згодом лідер США заявив, що разом із китайським президентом прагне домогтися завершення війни в Україні. Хоч і запевнив, що не укладатиме жодних угод щодо України без участі Києва.