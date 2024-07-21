Брехня та маніпуляція: що заявив Трамп про припинення війни в Україні

Напередодні виборів у США кандидат у президенти Дональд Трамп продовжує розповідати, як він нібито може зупинити бойові дії в Україні. Хоч російсько-українська війна не є головним питанням перегонів, але залишається у риториці всіх політиків.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що заява Трампа про "недопущення війни" є тому підтвердженням. Чинний президент США Джозеф Байден також раніше називав себе "людиною, яка зупинила Путіна",

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Який "мир" пропонують Трамп і Джонсон

У Сполучених Штатах активно обговорюють врегулювання ситуації в Україні та переговорний трек щодо цього. Свій "мирний план" озвучив навіть колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який мав зустріч з Дональдом Трампом.

У документі мовиться, що саме Трамп може закінчити війну, а також надано покроковий план, як це зробити. Серед пунктів: дозвіл Україні бити по аеродромах у Росії, відвід російських військ до кордонів 2022 року, заходи захисту для російськомовного населення.

Звернімо увагу, що Джонсон пише нібито Трамп може якось розв'язати питання війни ще до своєї інавгурації. Я маю великий сумнів, що той, хто виграв, тобто обраний президент, матиме юридичні повноваження ухвалювати якісь рішення від імені Сполучених Штатів Америки у цей час,

– наголосив Валерій Клочок.

Те саме стосується надання дозволу на використання далекобійних систем ATACMS по території Росії. Це потрібно, щоб змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Але всього цього не буде. Говорімо щиро – все це маніпуляція та брехня. Однак таку риторику активно використовує Трамп і навіть Байден", – зауважив Клочок.

Білий дім ще може ухвалити потрібне рішення

Не треба забувати, що Джо Байден зробив для України дуже багато. Зброя, яку він передав на початку війни, мала важливе значення. Згадати лише про системи HIMARS, яким росіяни у 2022 році ще не вміли протидіяти. Цю зброю ми використали для звільнення Харківщини, лівобережжя Херсонщини.

Зрозуміло, що Україна зараз потребує більшої допомоги, але ухвалити такі рішення Трамп не може. Тому всі його заяви є популізмом. На жаль, їх починають підтримувати європейські політики, серед яких і Борис Джонсон.

"Але все це можна змінити. Демократи могли б скористатися ситуацією та дати дозвіл бити по території Росії. Якщо зараз Білий дім все-таки ухвалить рішення про збільшення санкційної політики проти Росії, про зміну позиції щодо використання зброї – це вітатиметься. А весь змагальний процес у США буде на користь Україні", – підсумував Валерій Клочок.