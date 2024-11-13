Трамп скоро призначить спецпосланця для переговорів про завершення війни в Україні, – Fox News

Новообраний президент Дональд Трамп незабаром призначить посланця миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Він повинен знайти шлях до мирного врегулювання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News. Зазначається, що інформацію підтвердили багато джерел каналу.

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Спецпосланець Трампа щодо війни в Україні

Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання,

– сказало одне з джерел каналу.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. Fox News пише, що з 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі.

Зауважимо, що раніше Трамп назвав імена людей, які ввійдуть у його адміністрацію. Так, стало відомо, що Майкл Волтс стане радником з національної безпеки, а Марко Рубіо очолить Державний департамент США.