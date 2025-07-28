Уже не 50 днів: політтехнолог оцінив нові заяви Трампа

Дональд Трамп озвучив низку заяв про війну в Україні та Володимира Путіна. Президент США вирішив скоротити дедлайн для Кремля і тепер на врегулювання конфлікту російський диктатор має менше часу.

Перед тим стало відомо, що європейці готові купувати зброю у США для України. Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, важливим є те, що ніхто не розкриватиме, яку саме допомогу нададуть Києву.

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Нові угоди Трампа з Європою

Трамп хоче пришвидшити мирний процес, тому озвучив новий дедлайн. Мовиться про 10 – 12 днів від 28 липня. Ба більше, Трамп може сам запроваджувати вторинні санкції, він вже робив це раніше. Тож росіяни уже нервують.

Цікаво, що США та ЄС досягли торгівельної угоди. Вона передбачає, що Європа купуватиме енергоносії у Сполучених Штатів на суму 750 мільярдів доларів. Але, наприклад, повністю відмовитися від російського ядерного палива європейці не зможуть.

На території країн ЄС розташовано приблизно 20 блоків, які досі обслуговує російська корпорація "Росатом". Європейці переконують, що у них нібито немає грошей на переобладнання,

– сказав Тарас Загородній.

Попри це, варто розуміти, що найкращі санкції може накласти саме Україна. Це насамперед удари по території Росії. Але важливо, що Трамп змінює свою позицію, вона стає більш принциповою. Тепер важлива її реалізація.

Ще одне важливе питання – чи домовились США та Європа спільно діяти проти Китаю. У такому випадку Пекіну справді буде непереливки.

Зауважимо, Дональд Трамп також сказав, що більше не хоче говорити з Путіним. Він сподівався, що дзвінки диктатору призведуть до миру, але цього не сталося. Такий стан справ йому не подобається. Трамп визнав, що після кожної розмови Росія знову бомбардувала Україну.