Глава МЗС Франції припустив, чи покине Трамп Україну та висловив стурбованість роллю Маска

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сподівається, що Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, попри свої попередні заяви. Водночас він стурбований впливом Ілона Маска в адміністрації 47 президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Le Parisien.

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Політика Трампа та вплив Маска

Так, Жан-Ноель Барро переконаний, що Трамп "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

Занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу,

– закцентував він.

Окрім цього, в інтерв'ю глава французького МЗС висловився про роль Ілона Маска в адміністрації Трампа. Він сподівається, що мільярдер "не зробить з американською демократією те, що він зробив з Twitter". "Демократія – крихкий скарб", – сказав міністр.

Ми ніколи не погодимося з тим, щоб публічні дебати були перенесені в дерегульовані соціальні мережі в руки особливих груп інтересів, чи то американських, чи то китайських,

– очільник зовнішньополітичного відомства Франції.

Барро також закликав не "повторювати долю американських демократів" та повернутись до "витоків демократії: влади і відповідальності за громадян".