Світогляд Трампа і Венса: як вони хочуть керувати США

Жінка в Спрингфілда, штат Огайо, втратила свого кота і знайшла його, а Трамп і Венс зробили це центральною темою своєї кампанії. Це може здатися незбагненним або просто дурним. Але Трамп і Венс – розумні й талановиті політики, і їхні дії мають сенс у їхній політичній теорії.

Хоча їхній світогляд чужий для більшості американців, важливо його зрозуміти, адже він може правити Америкою, якщо ці люди прийдуть до влади. Цей світогляд складається з трьох елементів: фантазія, безсилля та фашизм.

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1. Фантазія

Немає правди та брехні. Немає такого поняття, як брехня. Є лише "історії", як каже Венс. Тож в одному світі (назвемо його реальним світом заради переконливості) кіт на мить зник, як роблять всі коти, а потім, як і всі коти, з'явився у підвалі. В іншому світі, світі фантазій Трампа – Венса, того кота з'їли гаїтяни, як частину загальної тенденції споживання домашніх тварин, яка виправдовує їхню депортацію та наше обурення тощо.

Що дає така історія кампанії Трампа – Венса? Це явно щось приносить. Згадаймо 2016 рік, коли востаннє Трамп балотувався з-за меж Білого дому. Подібні фантазії сезону Геловіну, в основному родом з Росії, врятували його кампанію.

Але як це працює? Щоб відповісти, нам потрібно розглянути дві інші частини політичної теорії.

2. Безсилля

Центральне місце в кампанії Трампа – Венса займає політика безсилля. Уряд насправді нічого не може зробити для пересічного громадянина. (На задньому плані менший та недієздатний уряд створює вакуум, заповнений олігархами, що є практичним наслідком цієї теорії). Розробляючи фантазію про котів і собак у своєму рідному штаті, Венс розкриває нам свою теорію федеральної влади.

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Ось воно: влада федерального уряду має бути використана, щоб знайти кота, який насправді не загубився. Ось і все. Більше нічого. Саме цього пересічний громадянин може очікувати від режиму Трампа – Венса.

Проєкт 2025 виганяє держслужбовців, які знають, що робити; більше нічого не працює, окрім олігархів і друзів президента, а всі ми отримуємо кота Шредінгера.

Особа, яка займає владну та відповідальну посаду у федеральному уряді, не має іншої ролі, окрім як говорити про те, що не відповідає дійсності, і перекладати відповідальність за неправду на ЗМІ, як це робить Венс. Пам'ятайте: Венс є сенатором США, який представляє Огайо. Якби в Огайо виникла якась реальна проблема, він міг би запропонувати вирішити її за допомогою законодавства. Але він не може та не буде цього робити не лише тому, що реальної проблеми немає, а тому, що він має уособлювати безсилу владу.

3. Фашизм

У політичній теорії Трампа – Венса уряд діє не звичайним способом, згідно із законами, а як інструмент люті народу. Немає жодної правової підстави чи взагалі будь-якої підстави вимагати депортації гаїтянського населення Спрингфілда. Люди, про яких мовиться, перебувають там на законних підставах, як знають Трамп і Венс, і нічого не робили, про що також знають Трамп і Венс.

У фашизмі урядом стає воля народу, точніше раси, втілена в одній людині. Фантазія про зло, скоєне іншими, навмисне викликається, щоб створити відчуття "ми і вони". Уряд здійснює владу, мстячи групам, наприклад, депортуючи їх (до речі, першою широкомасштабною акцією гітлерівських СС була депортація іммігрантів).

Така масова депортація була б складною і кривавою, вимагала б співпраці громадян і настроїла б американців один проти одного. Ми бачимо провісники цього в Спрингфілді, штат Огайо, з усіма загрозами вибуху.

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"Ми і вони" стає нормальною формою політики, і ми стаємо співучасниками все жахливіших дій, які, до речі, роблять традиційний уряд жорсткішим, а наші очікування від нього – нижчими. Уряд стає безсилим у сенсі захисту чи підтримки громадян, а політика тепер переноситься в площину вуличних боїв.

Тоді люди при владі придумують ще одну фантазію. Уряд стає ще більше безсилим, залишаючи простір для олігархів і створюючи більше причин для американців воювати один з одним.

Це політична теорія. Фантазія – Безсилля – Фашизм. І вона може стати, як ми бачимо, політичною практикою.