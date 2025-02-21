Трамп може відмовитися від переслідування Росії за воєнні злочини, – The Telegraph

Дональд Трамп може відмовитися від переслідування Росії за воєнні злочини, які та вчинила під час війни в Україні. Про це сигналізують останні дії американського президента щодо країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Telegraph.

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Що свідчить, що Трамп може відмовитися від переслідувань Росії

За словами західних офіційних осіб, представники США, ймовірно, відмовилися називати Росію "агресором" на зустрічі Core Group – країн, які готують міжнародний трибунал над російським диктатором Владіміром Путіним за його воєнні злочини в Україні.

Вашингтон так само може відмовитися бути співавтором заяви Організації Об'єднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України та вимагає від Москви вивести свої війська з окупованих територій країни.

Адміністрація Трампа також відмовилася підписати заплановане комюніке G7, яке називає Росію "агресором" у війні з Україною на відзначення третьої річниці війни в понеділок, 24 лютого.