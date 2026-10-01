Трамп відмовив Україні у "потужних боєприпасах" та звинуватив Київ у зростанні цін на дизель

Сполучені Штати відхилили запит України щодо постачання окремих типів потужних боєприпасів, заявивши про відсутність у Сил оборони необхідної техніки для їхнього використання. Одночасно американський президент Дональд Трамп висловив обурення авіаударами по російських НПЗ, звинувативши Київ у зростанні світових цін на пальне.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Які подробиці із заяв Трампа?

Очільник Білого дому заявив, що Вашингтон вирішив не передавати Києву деякі "потужні боєприпаси". При цьому американський лідер відмовився уточнити, про яку саме зброю йдеться та чому Україна просила про її постачання.

За словами Трампа, Сили оборони України нібито не мають у своєму розпорядженні літаків та іншої спеціальної техніки для запуску відповідних типів американських боєприпасів.

Звинувачення у зростанні цін на пальне

Окрім відмови у зброї, президент США виступив із низкою критичних заяв на адресу України, звинувативши Київ у подорожчанні дизельного пального на світовому ринку. Він заявив, що паливна криза стала наслідком регулярних атак українських безпілотників на російську нафтопереробну інфраструктуру.

"Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", – поскаржився Трамп.

Американський президент також додав, що під час контактів із президентом України Володимиром Зеленським скаржився на відсутність згоди з боку Києва пригальмувати удари по російських НПЗ. На думку Трампа, виведення з ладу цих заводів створює глобальні економічні проблеми.

Переговорний трек та питання ППО

Зазначимо, що це не перша неоднозначна заява американського лідера щодо військової допомоги Україні. Як уже повідомлялося на нашому сайті, під час нещодавніх зустрічей у Нью-Йорку також активно обговорювалася можливість надання Україні ліцензій на власне виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Раніше ми розповідали, що Україна тривалий час закликала США дозволити самостійне виробництво ракет-перехоплювачів на тлі гострого дефіциту засобів ППО.

Попри попередні сигнали про готовність передати технології старіших версій, остаточна імплементація рішення досі перебуває на стадії узгодження між Вашингтоном та американськими оборонними корпораціями.