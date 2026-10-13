Трамп відповів, чи США перестали передавати Україні розвіддані

Після останніх подій у відносинах між Україною та США, а також зважаючи на різкі заяви Дональда Трампа, з'явилася інформація, що американці могли ухвалити рішення про припинення передачі розвідданих Києву.

Сам очільник Білого дому висловився щодо цих припущень, передає Clash Report.

Чи припинили США передавати Україні розвіддані?

Журналісти запитали американського президента про те, чи припинили Штати ділитися розвідданими з Україною. На це Дональд Трамп відповів коротко: "Ні, не припинили. Ми допомагаємо їм".

Він додав, що Вашингтон справді допомагає Києву дійти остаточного вирішення. "Ми хочемо, щоб війна закінчилася", – висловився президент США.