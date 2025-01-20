Трамп вже прибув до Білого дому та провів традиційне чаювання з Байденом

Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вже прибули до Білого дому. У подружжя заплановане чаювання з Джо та Джилл Байденами.

Раніше Трамп відвідав службу в єпископальній церкві Святого Іоанна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп та Байден зустрінуться у Білому домі

Після прибуття до Білого дому, Байден сказав Трампу "ласкаво просимо додому", а на питання журналістів, як почувається сам, сказав, що добре.

Чаювання відбуватиметься за закритими дверима, ЗМІ всередину не допускатимуть.

Ця традиція у США існує ще 1837 року. Традиційно новообраний президент і президент, що йде у відставку, проводять коротку приватну зустріч.

Єдиний раз, коли чайна церемонія не відбулася, був у 2021 році. Тоді Трамп не прийняв Байдена на чай, порушивши цю традицію.

До слова, на чаювання цього року Джилл Байден обрала блакитне вбрання. Цей колір став символом адміністрації її чоловіка впродовж останніх чотирьох років.