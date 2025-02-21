Із Путіним на обкладинці: The New York Post випустив номер спеціально для "прозріння" Трампа

Після скандальних заяв Дональда Трампа про Україну та її президента у The New York Post вийшла стаття, у якій американському президенту детально розтлумачили 10 основних фактів про повномасштабну війну. Зокрема, нагадали, хто є справжнім диктатором.

Дональд Трамп дозволив собі назвати Володимира Зеленського "диктатором". Тоді новий випуск NYT вийшов із обкладинкою, на якій зображено Путіна і напис: "Це є диктатор", передає 24 Канал.

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Що Трамп не хоче помічати про війну в Україні

Передусім, президенту США слід усвідомити, що війну розпочав диктатор Путін, а не Володимир Зеленський. Це сталося в лютому 2022 року. Немає жодного виправдання цьому нападу.

Росія прагне захопити Україну, яка є міжнародно визнаною суверенною державою. Путін вторгся з надією поглинути країну цілком. Натомість Україна абсолютно не має територіальних амбіцій щодо Росії.

Серед безлічі порушень і військових злочинів, скоєних армією Путіна, є викрадення близько 20 000 українських дітей. Хто хоче жити в світі, де сильні можуть просто поглинати слабких і викрадати тисячі маленьких дітей? Чому США не поставили звільнення цих дітей на перше місце у своїх вимогах під час переговорів?,

– справедливо запитують журналісти.

Україна бореться за свою незалежність. Більшість українців не хочуть бути частиною Росії. Вони не хочуть, щоб ними керували з Москви. Абсолютна більшість хоче жити в незалежній, суверенній країні, яка визначає своє власне майбутнє.

Українці не є росіянами. Українці та росіяни – це не "один народ — єдине ціле", як написав Путін у своєму есе 2021 року. Він також просто бреше, коли стверджує, що "сучасна Україна – це повністю продукт радянської епохи". Українці та росіяни — це два окремі етнічні групи. Вони говорять різними мовами і мають різні історії.

Путін — диктатор. Він править Росією залізною рукою КГБ з 1999 року. Він безжально придушував незалежні ЗМІ, скасував вільні та справедливі вибори, знищив громадянське суспільство та вбивав своїх політичних опонентів. І не лише всередині Росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть у Росії і виражають будь-яке опозиційне ставлення до війни, потрапляють до в'язниці.

Зеленський не є диктатором. Він виграв президентські вибори 2019 року, які були відносно вільними і справедливими. Його нинішній рейтинг підтримки становить 57%, а не 4%, як стверджував Трамп.

На відміну від Росії, в Україні є яскраві незалежні ЗМІ, які притягують уряд до відповідальності. Багато українців вільно критикують дії уряду під час війни.

Росія не є другом США. Це ворожа ядерна держава, яка ненавидить американську могутність і світ, який побудували США. Вона має все тісніші стосунки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Насправді всі її головні друзі — це країни, які є найбільшими ворогами Америки.

Україна — друг США. Україна хоче бути частиною світового порядку, очолюваного Америкою. Її народ і уряд глибоко проамериканські.

Путіну не можна довіряти. Це не просто твердження факту. Це також те, з чим згодні 81% американських виборців. Путін вторгся в кілька країн, порушивши всі міжнародні угоди. Він втручався у вибори своїх найближчих сусідів. Він порушив міжнародні угоди, зокрема Договір про знищення ракет середньої і меншої дальності з США.

Американська допомога Україні не марнується. Близько 58 мільярдів доларів із 183 мільярдів доларів допомоги Україні було витрачено в США. Це гроші, які принесли користь американським працівникам та індустріям.

Війна також ослабила армію одного з найбільш деспотичних режимів у світі і зменшила їхню загрозу не тільки для Європи, але й для Америки, без жодного загиблого американського солдата.

До слова, Трампа важко назвати правдолюбом. Він доводив і раніше, що зневажає факти і створює власний світ, у якому усе, як йому хочеться. Так, під на мітингу перед інавгурацією президент кілька разів безсоромно збрехав і не почервонів.