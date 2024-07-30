Пообіцяв зробити США світовим лідером у крипті: навіщо Трампу так звана криптоаудиторія

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пообіцяв, що зробить країну світовим лідером у криптовалюті та запровадить лояльніше регулювання для цього сектору. Водночас ексглава Білого дому розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за підхід адміністрації Джо Байдена до жорстких заходів регулювання криптовалют.

Хоча Гарріс не висловлювала позицію щодо цього, а її команда посилює роботу зі світом криптовалют. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, чому Трамп почав загравати з так званою криптоаудиторією.

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Що Трамп пообіцяв криптоаудиторії

Щодо бізнесу й бізнес-інтересів Трамп є прихильником так званих бролігархів – це представники мега великого бізнесу, мультимільярдери. Вони підтримують 45-го президента США, тому що Трамп підтримує їх.

Зокрема, Трамп запрошував найбільших представників нафто- й газовидобувного бізнесу в США й попросив у них мільярд доларів на свою передвиборчу компанію. В обмін пообіцяв у разі перемоги на виборах зняти обмеження, які шкодить нафтобізнесу, скоротити податки, прибрати державне втручання.

Цей підхід зберігається і щодо крипти. Трамп завжди робив ставку на власників багатомільярдних статків й ніколи не переймався малим та середнім бізнесом,

– мовив Рибачук.

Кандидат від республіканців заявив про низку кроків, спрямованих на розвиток криптовалют. Серед них: створення урядом запасу біткоїнів, створення консультативної ради з питань криптовалют, призначення голови Комісії з цінних паперів і бірж, дружнього до криптовалют, і заборона Федеральній резервній системі створювати власну цифрову валюту.

Трамп втрачає підтримку виборців

Загалом проблема Трампа зараз у тому, що він фактично втрачає підтримку середнього класу виборців з середньою або вищою освітою. Адже команда Камали Гарріс дуже потужно включилася. Республіканці визнають, що в соціальних мережах пішла хвиля підтримки та донатів Гарріс.

Вперше понад мільйон виборців підтримали кандидатку від Демократичної партії своїми грошима. Тому з погляду розширення бази у демократів ситуація зараз значно краща,

– додав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Трамп намагається загравати з криптоаудиторією, темношкірими. Він переконував, що кращого кандидата для темношкірих Сполучених Штатів, ніж Трамп немає. Водночас тепер він має темношкіру опонентку, яку намагається принижувати.