Трамп закликав визнати його президентом: для цього пропонує скасувати Конституцію
Джерело:CNN
Колишній президент сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що вибори 2020 року були сфальсифікованими. Відтак, він має знову очолити країну.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Він вважає, що результати виборів потрібно скасувати.
До теми "Всередині партії розкол", – американський політик сказав, чи може Трамп знову стати президентом
"Масове шахрайство такого типу та масштабів дозволяє скасувати дію всіх правил, положень і статей, навіть тих, що містяться в Конституції", – заявив Трамп.
Він додав, що демократи всіляко сприяли фальсифікації голосування.
Реакція Білого дому
Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що слова Трампа є "анафемою для душі нашої нації та мають бути засудженими". За словами Бейтса, не можна любити Америку лише тоді, коли перемагаєш.
Американська Конституція є священним документом, який понад 200 років гарантує панування свободи та верховенства права в нашій великій країні. Конституція об'єднує американський народ і обрані лідери клянуться її дотримуватися,
– наголосив речник.
Він назвав Конституцію США найкращим пам'ятником американцям, які віддали життя, коли боролися з деспотами.
Після чого з'явився допис Трампа
Ілон Маск разом із журналістом Меттом Тайббі опублікували листування працівників Twitter, яке пов'язані з Хантером Байденом – сином президента США. У діалогах мовиться, що за вказівкою демократів у соцмережі видаляли дописи про викриття Хантера Байдена.
До речі Дабл-трабл республіканців і демократів, або Чому Байден і Трамп можуть лишитися за бортом
Журналіст Тайббі вважає, що Twitter приховував статтю New York Post, яка вийшла у жовтні 2020 року. Публікація ґрунтувалася на інформації з ноутбука Байдена-молодшого, який як член ради директорів української енергокомпанії Burisma познайомив батька з топменеджером Вадимом Пожарським.
У публікації розповіли, що Джо Байден тиснув на українську владу, щоб припинити розслідування проти Burisma. Крім цього, журналісти New York Post знайшли в ноутбуці фото та відео, на яких Хантер займається сексом та вживає наркотики.