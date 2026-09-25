Трамп нібито закликав Зеленського провести зустріч із Путіним у Москві: що кажуть в ОП

ЗМІ заявили, що цього тижня Трамп нібито знову закликав Зеленського поїхати до Москви на зустріч із Путіним. І це попри неодноразові відмови на подібні заклики у минулому.

Про це пише Bloomberg. Видання зауважило, що Трамп прагне відновити мирні переговори між Україною та Росією.

Чи дійсно Трамп закликав Зеленського їхати у Москву

Bloomberg пише, що Зеленський нібито відхилив пропозицію Трампа їхати у Москву, озвучену під час зустрічі з американським лідером в ООН. За словами осіб, обізнаних із позицією українського президента, те, що Трамп порушив це питання, його обурило.

А коли російські журналісти запитали, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів: "На ракеті", додавши нецензурне слово.

Втім, радник президента Литвин не підтвердив цю інформацію про пропозицію Трампа у коментарі журналістам.

Це неправдива інформація,

– сказав він.

До слова, одна з останніх заяв Путіна про мирні переговори знову показує неготовність Росії до миру.

Так, за його словами, Росія начебто була готова відновити перемовний процес, але Україна атакувала Росію.

Зараз усі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але, як зазначив цинічно кремлівський диктатор, "Росії ще потрібно подумати, що в її інтересах".