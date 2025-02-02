Перестане існувати як країна, – Трамп знову заявив, що Канада має стати 51-м штатом

Дональд Трамп знову висловив бажання зробити Канаду 51-м штатом. Президент США переконаний, що без американських субсидій Канада перестане існувати як країна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Трамп знову зробив заяву про приєднання Канади

У своєму допису Дональд Трамп задався питанням, навіщо США витрачають сотні мільярдів доларів задля субсидіювання Канади. За його словами, США "нічого не потрібно" з того, що має Канада.

Ми маємо необмежену кількість енергії, повинні виробляти власні автомобілі і маємо більше деревини, ніж можемо використати. Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда!

– вказав Трамп.

Трамп знову висловив бажання, аби Канада стала "омріяним 51-м штатом". Він пообіцяв канадцям набагато нижчі податки, кращий військовий захист, – і все це за відсутності жодних тарифів.

Допис Дональда Трампа про Канаду / скріншот

До слова, з 1 лютого Дональд Трамп все-таки виконав свою погрозу й оголосив про введення мит на товари з Мексики, Канади і Китаю. Зокрема, енергетичні продукти з Канади будуть обкладатися 10% митом, а також для країни скасована "де мініміс" пільга щодо мит для малих відправлень вартістю до 800 доларів.