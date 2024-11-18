На які 2 кроки піде Трамп, якщо Путін відмовиться закінчувати війну

Перемога Трампа на президентських виборах у США може обернутися для України не дуже позитивно. Новообраний президент вже деякий час чітко говорить, що хоче бачити закінчення війни в Україні, але питання в тому, якою ціною та якими будуть умови цієї угоди.

Професор політології Сіракузького університету Браян Тейлор в розмові з 24 Каналом підкреслив, що тільки українські лідери та народ мають вирішити, якими буду позитивні умови цієї можливої угоди. Він озвучив, що остерігається, що Трамп поспішатиме укласти її якнайшвидше, тому буде занадто схильним погоджуватися на те, що хотів би Путін.

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Путін може погодитись на припинення вогню, аби підіграти Трампу

Тейлор висловив сумнів, що у Трампа є детальні знання щодо російсько-української війни та розуміння її реальних причин, беручи до уваги імперське ставлення Путіна до України і його бажання взяти над нею повний контроль.

Трамп, на думку експерта, буде схильний проштовхнути угоду стосовно України, яка буде вигіднішою для Росії, ніж для України. Одна з причин, чому він так вважає, стосується його кандидата у віцепрезиденти – Джей Ді Венса.

Він висунув версію можливого врегулювання конфлікту, яка значною мірою відповідала цілям Путіна: щодо надання Росії контролю над 20% української території; того, щоб Україна була нейтральною, не рухалась до НАТО; а також низки інших речей, які наразі не спрацювали б на користь України,

– озвучив Тейлор.

Путін, на чому наголосив професор політології, не хотів би перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту, яке б тривало довгий період. Але він може розглядати припинення вогню, як щось корисне в короткостроковій перспективі, щоб дозволити Росії відновити свої сили.

Не думаю, що Путін погодиться на певні шматки території, бо його кінцевою метою є контроль над Україною і в певному сенсі ліквідація української нації як окремого народу. Він вважає, що Україна та Росія обов'язково будуть разом, а прозахідна демократична Україна – це не те, що він може прийняти,

– зазначив Тейлор.

Будь-яка згода Путіна на припинення вогню, на думку експерта, буде тактичним рішенням, щоб підіграти адміністрації Трампа, але навряд чи це призведе до реального закінчення російсько-української війни.

2 варіанти поведінки Трампа

Зі слів професора політології, Трамп – доволі непередбачувана політична фігура, адже часто змінює свою поведінку. Команда з нацбезпеки, яку він формує, різноманітна. Там, зі слів Тейлора, є люди, які були б схильні виступити проти Путіна, а також є ті, хто намагався б з ним співпрацювати.

Цілком можливо, що якщо Путін відмовиться від припинення вогню, Трамп зробить те, що дехто пропонує: швидше надасть Україні ще більше зброї, спробує наповнити світові енергетичні ринки нафтою і газом, щоб знизити ціни на них і таким чином послабити позиції Росії,

– припустив Тейлор.

Але все-таки, зі слів експерта, схоже на те, що Трамп захоплюється Путіним, адже він ніколи не говорив про нього погано, не вірив американським спецслужбам, що Росія втручалася в президентські вибори в США у 2016 році. Тому, на думку Тейлора, Трамп піде в напрямку того, аби США відмовились від підтримки України й обрали інші пріоритети.