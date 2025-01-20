Сайт Білого дому оновився: Трамп пообіцяв "золоте століття Америки"

У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Одразу після неї на сайті Білого дому відбулися певні зміни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім. Зокрема Трамп пообіцяв "золоте століття Америки".

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Як змінився сайт Білого дому

Трамп у своїй першій промові на посаді 47-го президента США заявив, що "золоте століття" Америки починається прямо зараз і що він ставитиме Америку "перш за все".

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Крім того, одразу після інавгурації оновився сайт Білого дому. Якщо на нього зайти вперше, то можна буде переглянути відео за участі Дональда Трампа. Щодо дизайну сайту, то можна помітити там зображення нового президента США та напис "Америка повертається".

Як змінився сайт Білого дому / Скриншот

Кожного дня я буду боротися за тебе кожним подихом свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти та на яку заслуговуєте ви. Це справді буде золотий вік Америки,

– йдеться на сайті Білого дому.

Крім того, на сайті можна ознайомитися із пріоритетами команди Трампа, яким вони будуть слідувати.