Якби Трамп хотів розширити територію США за рахунок Росії – чому б ні, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував наміри президента США Дональда Трампа розширити територію Сполучених Штатів.

Про це президент України висловився у Давосі під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради 21 січня, повідомляє 24 Канал.

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"Якщо Трамп хоче розширити США за рахунок Росії – то чому ні?"

Президент Зеленський відповідав на запитання про те, чи не є небезпечним сигналом заява Трампа про наміри розширити територію США з огляду на те, що є інші держави, які це зробили.

Я дуже обережний, коли я не чую якусь конкретику, з якою я погоджуюсь або не погоджуюсь. Щодо розширення Америки, чесно кажучи, це були загальні слова у президента Трампа… Якщо у нього ідея розширитись за рахунок Росії, наприклад, то чому ні?,

– висловився Зеленський.

За його словами, що стосується інших кроків щодо геополітики – складно поки що сказати. "Будуть якісь офіційні конкретні речі – ми так само будемо офіційно конкретно говорити про це", – додав лідер України.